У Польщі "закипіли" через погрози Кремля атакувати Київ: жорстка відповідь

Польща та Росія / © ТСН

Реклама

МЗС Польщі різко відреагувало на заклики Кремля до іноземних дипломатів негайно залишити Київ. У Варшаві назвали можливі удари по цивільних об’єктах, зокрема дипломатичних відомствах, цілеспрямованими та актом нічим невиправданої агресії.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС Польщі відреагували на заяву МЗС Росії із закликом до іноземців, зокрема дипломатів, терміново залишити Київ через підготовку атак на військові об’єкти та центри ухвалення рішень. У Варшаві наголосили, що й надалі вважають будь-які удари по Україні, включно з атаками на цивільну інфраструктуру та мирне населення, проявом нічим не виправданої агресії, яка призводить до масштабних людських втрат і руйнувань.

Реклама

«Якщо Росія, як сама заявляє, не веде війну, а лише так звану „спеціальну військову операцію“, яка за своїм задумом повинна обмежуватися військовими об’єктами, то будь-які атаки на іншу інфраструктуру, зокрема на дипломатичні представництва, мають розцінюватися як недружні дії. У зв’язку з цим будь-який випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як навмисний і цілеспрямований«, — наголосили у міністерстві.

У польському МЗС також підкреслили, що дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та вкотре підривають авторитет Москви як постійного члена Ради Безпеки ООН.

«Ми закликаємо Росію негайно припинити нічим не виправдану та незаконну агресію, а також дотримуватися міжнародних зобов’язань і договорів», — резюмували у Варшаві.

Погрози Росії ударами по Києву — що відомо

Нагадаємо, 25 травня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре погрожувала Україні, відкрито підтвердивши наміри Кремля продовжувати повітряні атаки на Київ найближчим часом. Вона заявила, що «удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву», а російське відомство вже готує з цього приводу окреме офіційне звернення до інших держав.

Реклама

Згодом МЗС РФ закликало іноземців залишити Київ, а жителів — не наближатися до військових та адміністративних об’єктів. Російське відомство стверджує, що приводом для переходів до «послідовного завдавання ударів» по оборонних підприємствах, командних пунктах та «центрах ухвалення рішень» в українській столиці нібито стала атака по Старобільську, яка «переповнила чашу терпіння».

Новини партнерів