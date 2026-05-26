Як приготувати вареники з полуницею на парі
Вареники з полуницею на парі виходять повітряними, не рвуться і не злипаються між собою, а полуниця зберігає сік і аромат усередині.
Готові вареники посипте цукром і подайте зі сметаною.
Інгредієнти
- кефір
- 200 мл
- борошно пшеничне
- 400-450 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- сода харчова
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л. (у тісто)+для начинки
- сіль
- 0,5 ч. л.
- полуниця
- 500 г
У миску влийте теплий кефір, додайте соду, яйце, цукор, сіль і перемішайте.
Всипте просіяне борошно, вимісіть м’яке тісто, що не липне до рук.
Накрийте рушником і залиште за кімнатної температури на 20-30 хвилин.
Полуницю переберіть, помийте, видаліть плодоніжки, обсушіть і наріжте на шматочки.
Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном, розділіть на дві частини, скачайте кожну в тонкий джгут і наріжте на однакові шматочки, розкачайте кожен шматочок тіста не надто тонко, покладіть у центр полуницю, цукор і щільно защипніть краї вареників.
Чашу пароварки змастіть вершковим маслом, викладіть вареники на пароварку і готуйте 7-8 хвилин.
Поради:
Якщо у вас немає пароварки, то приготуйте на звичайній каструлі з марлею, натягнутою зверху під кришкою.