Рецепти
91
1 хв

Як приготувати вареники з полуницею на парі

Вареники з полуницею на парі виходять повітряними, не рвуться і не злипаються між собою, а полуниця зберігає сік і аромат усередині.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Вареники з полуницею на пару / © Credits

Готові вареники посипте цукром і подайте зі сметаною.

Інгредієнти

кефір
200 мл
борошно пшеничне
400-450 г
яйця курячі
1 шт.
сода харчова
0,5 ч. л.
цукор
1 ч. л. (у тісто)+для начинки
сіль
0,5 ч. л.
полуниця
500 г

  1. У миску влийте теплий кефір, додайте соду, яйце, цукор, сіль і перемішайте.

  2. Всипте просіяне борошно, вимісіть м’яке тісто, що не липне до рук.

  3. Накрийте рушником і залиште за кімнатної температури на 20-30 хвилин.

  4. Полуницю переберіть, помийте, видаліть плодоніжки, обсушіть і наріжте на шматочки.

  5. Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном, розділіть на дві частини, скачайте кожну в тонкий джгут і наріжте на однакові шматочки, розкачайте кожен шматочок тіста не надто тонко, покладіть у центр полуницю, цукор і щільно защипніть краї вареників.

  6. Чашу пароварки змастіть вершковим маслом, викладіть вареники на пароварку і готуйте 7-8 хвилин.

Поради:

  • Якщо у вас немає пароварки, то приготуйте на звичайній каструлі з марлею, натягнутою зверху під кришкою.

