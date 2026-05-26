Леді Амелія Віндзор у милій квітковій сукні та яскравих балетках відвідала виставку в Челсі
Леді Амелія Віндзор ніколи не пропускає виставку квітів у Челсі.
Амелія побувала на виставці Penelope Chilvers, The Flower Room під час RHS Chelsea Flower Show 2026, яка триває у Лондоні.
Для виходу у світ леді Амелія обрала милу квіткову максісукню блакитного відтінку і взула яскраві блакитні балетки на резинках. Образ дівчина доповнила золотою підвіскою на шиї, а також кольє із серцем, одягла золотий годинник і зробила червоний манікюр, що для неї рідкість. Волосся Амелія Віндзор розпустила і традиційно вдягла у вуха кілька золотих сережок, а макіяж обрала максимально натуральний.
Нагадаємо, ми також показували образи племінниць принцеси Діани — Амелії та Елізи Спенсер, які минулого тижня відвідували квіткову виставку, таку улюблену королівською родиною Британії та багатьма британцями.