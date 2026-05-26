Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть переїжджати на нове місце проживання
Нинішній день вважається піком місячного циклу — його енергетика робить нас бадьорішими й енергійнішими, ми стаємо легшими на підйом і активно беремося до будь-яких дій.
Щоправда, не всі вони обіцяють бути однаково успішними, але, якщо до реалізації нових проєктів варто братися з обережністю, переїжджати на нове місце проживання в цей час не тільки можна, а й потрібно.
Сьогодні, 26 травня, бадьорими й активними стають представники всіх знаків зодіакального кола, але трьом із них на хвилі енергетичного піднесення можна переїжджати на нове місце проживання.
Близнята
Близнятам, які останнім часом живуть на дві домівки — а інколи на два міста й навіть дві країни, — час визначитися з тим, де власне їм потрібно нарешті осісти остаточно. Сьогодні їм можна не тільки ухвалювати рішення з цього приводу, а й складати речі у валізи.
Рак
Ракам, які вирішили перебратися на нове місце проживання — як за кордоном, так і у своїй країні, — різкі рухи протипоказані. Представники цього — домашнього — знака складно звикають до нових умов, тому їм бажано винайняти житло і перевірити, чи підходить їм це місце, чи ні.
Стрілець
Стрільцям, чия рішучість останнім часом значно згасла, настав час — нарешті! — припинити зволікати і почати активно діяти в плані переїзду на нове місце проживання. До того ж що швидше вони це зроблять, то ліпше: нині обставини для цього найвдаліші.
