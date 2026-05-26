Дрон-перехоплювач

Російські окупанти почали застосовувати нові модифікації ударних дронів «Герань» проти українських безпілотників-перехоплювачів.

Про це заявив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов в етері телемарафону.

За його словами, через зниження ефективності «Шахедів» росіяни намагаються перейти до використання реактивних безпілотників.

«Так як наші хлопці дуже активно працюють над перехоплювачами, росіяни бачать, що ефективність „Шахедів“ („Гераней“ — ред.) дуже з часом знижується та для них виходом буде використання реактивних „Шахедів“», — пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що наразі РФ використовує реактивний дрон «Герань-3».

«Зараз вони використовують реактивний дрон „Герань-3“ — це як звичайний „Шахед“, але з реактивним двигуном. У нього обмежена дальність польоту — приблизно до 300 км», — розповів фахівець.

Водночас, за словами Бескрестнова, російські військові активно тестують новішу модифікацію — «Герань-4».

Цей безпілотник має бойову частину вагою до 90 кілограмів. «Герань-4» здатна розвивати швидкість від 300 до 500 км/год.

Також окупанти мають на озброєнні ще одну модифікацію — «Герань-5».

«Вона виглядає не так, як „Шахед“, це дрон-ракета, її швидкість становить 500-700 км/год», — зазначив Флеш.

За словами радника міністра оборони, таким чином росіяни намагаються протидіяти українським дронам-перехоплювачам.

Втім, Сили оборони України вже працюють над відповідними засобами протидії.

«Але ми очікували, що так буде… І ми вже не тільки проєктуємо — вже у нас є перехоплювачі, які активно працюватимуть по „Геранях-3“, „Геранях-4“, „Геранях-5“», — наголосив Бескрестнов.

Він також додав, що українські військові вже демонстрували успішну роботу проти нових російських безпілотників.

«Наші хлопці вже минулого місяця показували, як це працює, та збили кілька таких нових „Гераней“ російського виробництва — „Герань-4“, „Герань-5“», — заявив Флеш.

