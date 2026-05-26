РФ терміново закриває небо над Москвою та кількома регіонами
У Московській повітряній зоні планують заборонити польоти цивільних літаків на висотах від 0 до 5100 метрів, нові правила можуть почати діяти вже на початку червня.
Росія від початку червня планує майже повністю закрити небо для цивільної авіації в районі Москви.
Про це повідомляє Міжрегіональна громадська організація пілотів та власників повітряних суден (АОПА) у соцмережах.
«На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні (Москва РПІ) на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені».
Повідомляється, що обмеження стосуватимуться значної частини повітряного простору навколо Москви. Як повідомиил в АОПА, зона дії заборони охоплюватиме напрямки у бік кордону з Білоруссю, а також районів Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Самари.
Проте все ж деякі категорії польотів дозволять. Мова йде про регулярні та чартерні пасажирські рейси, що виконуються до аеропортів і з них. Також обмеження не поширюватимуться на санітарну авіацію, медичну евакуацію, авіаційно-хімічні роботи, інспекцію інфраструктури та польоти в межах державних контрактів.
В АОПА уточнили, що офіційне повідомлення із деталями обмежень опублікують згодом.
