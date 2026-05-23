“Попередьте Москву”: у МЗС зробили заяву про загрози удару “Орешніком” та звернулись до США
Очільник українського зовнішньополітичного відомства закликав США скористатися важелями впливу, які вони мають на Кремль.
Після попередження західних дипломатів про можливий масований російський удар із застосуванням «Орешніка» в МЗС України звернулися до партнерів з проханням попередити також Кремль про ціну, яку за це доведеться заплатити.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві — російським режимом», — заявив він.
«Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали», — запропонував Сибіга.
Український міністр наголосив, що лише стурбованості та співчуттів зараз недостатньо.
«Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом», — підсумував він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».
Водночас посольство США в Києві випустило офіційне попередження про підвищену загрозу атаки по всій Україні протягом наступних 24 годин.