“Попередьте Москву”: у МЗС зробили заяву про загрози удару “Орешніком” та звернулись до США

Андрій Сибіга / © Associated Press

Після попередження західних дипломатів про можливий масований російський удар із застосуванням «Орешніка» в МЗС України звернулися до партнерів з проханням попередити також Кремль про ціну, яку за це доведеться заплатити.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві — російським режимом», — заявив він.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства закликав США скористатися важелями впливу, які вони мають на Кремль.

«Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали», — запропонував Сибіга.

Український міністр наголосив, що лише стурбованості та співчуттів зараз недостатньо.

«Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».

Водночас посольство США в Києві випустило офіційне попередження про підвищену загрозу атаки по всій Україні протягом наступних 24 годин.

