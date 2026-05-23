- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2119
- Время на прочтение
- 1 мин
"Предупредите Москву": в МИД сделали заявление об угрозах удара "Орешником" и обратились к США
Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал США воспользоваться рычагами влияния, которые они имеют на Кремль.
После предупреждения западных дипломатов о возможном массированном российском ударе с применением «Орешника» в МИД Украины обратились к партнерам с просьбой предупредить также Кремль о цене, которую за это придется заплатить.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в Москве — российским режимом», — заявил он.
Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал США воспользоваться рычагами влияния, которые они имеют на Кремль.
«Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы», — предложил Сибига.
Украинский министр подчеркнул, что только обеспокоенности и сочувствия сейчас недостаточно.
«Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом», — подытожил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».
В то же время посольство США в Киеве выпустило официальное предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине в течение следующих 24 часов.