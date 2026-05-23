"Предупредите Москву": в МИД сделали заявление об угрозах удара "Орешником" и обратились к США

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал США воспользоваться рычагами влияния, которые они имеют на Кремль.

Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

После предупреждения западных дипломатов о возможном массированном российском ударе с применением «Орешника» в МИД Украины обратились к партнерам с просьбой предупредить также Кремль о цене, которую за это придется заплатить.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в Москве — российским режимом», — заявил он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал США воспользоваться рычагами влияния, которые они имеют на Кремль.

«Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы», — предложил Сибига.

Украинский министр подчеркнул, что только обеспокоенности и сочувствия сейчас недостаточно.

«Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом», — подытожил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

В то же время посольство США в Киеве выпустило официальное предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине в течение следующих 24 часов.

