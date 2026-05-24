- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 903
- Время на прочтение
- 2 мин
Сталлоне сделал искреннее заявление об Александре Усике: что он сказал
Актер отметил, что украинец сталкивается со страхом и сохраняет оптимизм.
Американский актер Сильвестр Сталлоне высказался об украинском боксере Александре Усике.
Об этом пишет Sport.ua.
«Этот человек блестящий не только на ринге. Он блестящий и вне его», — заявил актер.
Сталлоне подчеркнул силу характера чемпиона.
«Это человек, который сталкивается со страхом так, как мало кто из нас когда-нибудь столкнется, и все же он смотрит на мир оптимистично. И мы должны», - добавил Сталлоне.
Где смотреть бой Усик - Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года - 23 мая на Киевстар ТВ . На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом – на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах - тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Бой Усика против Верховена - последние новости
Напомним, Александр Усик во время пресс-конференции перед боем с Рико Верховен ответил на звонок жены Екатерины прямо в зале перед журналистами и фотографами.
Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну одобрительных комментариев. Пользователи назвали поступок спортсмена трогательным и отметили теплые отношения супругов.
К слову, букмекеры назвали фаворита поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном . Аналитики ставок считают явным фаворитом украинского чемпиона мира в тяжелом весе. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена — 10,40. Ничья оценивается коэффициентом 29,0.