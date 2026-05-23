Нокаут во втором раунде: Усик получил нового претендента на чемпионский бой

Фрэнк Санчес нокаутировал Ричарда Торреса и стал официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Александр Усик.

Фрэнк Санчес

Фрэнк Санчес / © Associated Press

Кубинский боксер Фрэнк Санчес победил американца Ричарда Торреса в андеркарде боя между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Санчес нокаутировал своего соперника во втором раунде и стал официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Усик.

После своей победы кубинец заявил, что готов провести поединок с Усиком в любое удобное для украинца время.

"Мне пришлось много работать. Я знал, что он боец, оказывающий сильное давление, это меня больше всего беспокоило. Я знаю, что я замечательный боксер, который может перебоксовать кого-либо, и я придерживался плана.

Я много работал со своим тренером, потому что мы знали, что он выйдет на ринг с опущенной головой. Он постоянно говорил мне в зале и в раздевалке, чтобы я наносил апперкоты. Он постоянно говорил мне, чтобы я наносил апперкоты, и это сработало.

Я все это время работал в зале со своей командой, поддерживал себя в форме, ожидая этой возможности. Она появилась, я воспользовался ею, теперь готов к бою, кто бы ни был следующим.

Усик, я готов к бою с тобой, когда бы ты не захотел", — сказал Санчес в комментарии Sky Sports.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Усик с особенным талисманом прибыл на бой с Верховеном.

Дата публикации
