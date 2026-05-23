Нокаут во втором раунде: Усик получил нового претендента на чемпионский бой
Фрэнк Санчес нокаутировал Ричарда Торреса и стал официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Александр Усик.
Кубинский боксер Фрэнк Санчес победил американца Ричарда Торреса в андеркарде боя между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Санчес нокаутировал своего соперника во втором раунде и стал официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Усик.
После своей победы кубинец заявил, что готов провести поединок с Усиком в любое удобное для украинца время.
"Мне пришлось много работать. Я знал, что он боец, оказывающий сильное давление, это меня больше всего беспокоило. Я знаю, что я замечательный боксер, который может перебоксовать кого-либо, и я придерживался плана.
Я много работал со своим тренером, потому что мы знали, что он выйдет на ринг с опущенной головой. Он постоянно говорил мне в зале и в раздевалке, чтобы я наносил апперкоты. Он постоянно говорил мне, чтобы я наносил апперкоты, и это сработало.
Я все это время работал в зале со своей командой, поддерживал себя в форме, ожидая этой возможности. Она появилась, я воспользовался ею, теперь готов к бою, кто бы ни был следующим.
Усик, я готов к бою с тобой, когда бы ты не захотел", — сказал Санчес в комментарии Sky Sports.
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.
Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.
