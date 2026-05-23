Проспорт
401
2 мин

Претендент на пояс Усика собрался выскочить в ринг после боя украинца с Верховеном

Агит Кабайел планирует подняться в ринг к Александру Усику и вызвать его на поединок.

Максим Приходько
Агит Кабайел

Агит Кабайел / © Associated Press

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел поделился ожиданиями от боя между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Немецкий боксер считает, что Усик победит Верховена. Также он заявил, что после завершения поединка собирается выскочить в ринг и бросить украинцу вызов.

"Я думаю, Усик выиграет этот бой. Возможно, я даже выйду в ринг и скажу: "Сделаем это для фанатов". Я уже долго жду этой ситуации. Либо Усик будет биться со мной, либо освободит титул. Посмотрим", — сказал Кабайел в комментарии DAZN.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен.

