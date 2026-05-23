- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1776
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинский чемпион Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен
Даниэль Лапин неожиданно потерпел первое поражение в карьере.
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом французу Бенджамину Мендесу Тани в андеркарде боя Усик - Верховен.
Украинец считался фаворитом этого поединка, но в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне, а после третьего рефери остановил бой.
Таким образом, Лапин потерял чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.
Для 28-летнего Лапина это первое поражение в карьере на профессиональном ринге. До этого он выиграл все 13 своих поединков (5 — нокаутом).
Бенджамин Мендес Тани одержал свою десятую победу в профессиональном боксе (3 — нокаутом). Также в его пассиве одно поражение.
Свой предыдущий бой Лапин провел 21 марта в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions. Тогда Даниэль в первом раунде нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстера.
Напомним, вечер бокса Усик — Верховен проходит 23 мая в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.
На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.
Также мы рассказывали, что Усик обратился к украинцам перед боем с Верховеном.