Украинский чемпион Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен

Даниэль Лапин — Бенджамин Мендес Тани

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом французу Бенджамину Мендесу Тани в андеркарде боя Усик - Верховен.

Украинец считался фаворитом этого поединка, но в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне, а после третьего рефери остановил бой.

Таким образом, Лапин потерял чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Лапина это первое поражение в карьере на профессиональном ринге. До этого он выиграл все 13 своих поединков (5 — нокаутом).

Бенджамин Мендес Тани одержал свою десятую победу в профессиональном боксе (3 — нокаутом). Также в его пассиве одно поражение.

Свой предыдущий бой Лапин провел 21 марта в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions. Тогда Даниэль в первом раунде нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстера.

Напомним, вечер бокса Усик — Верховен проходит 23 мая в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

