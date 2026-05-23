Усик — Верховен: перед началом боя произошли изменения
WBA квалифицирует этот бой как добровольную защиту украинца.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционирует бой, в котором сойдутся чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.
Об этом сообщил журналист Майкл Копер, передает портал Sport.ua.
По его словам, WBA квалифицирует этот бой как добровольную защиту украинца. Таким образом на кону в поединке будут стоять три пояса — WBA, WBC и The Ring.
Между тем Международная боксерская федерация (IBF) пока воздерживается от санкционирования поединка. Однако, если Усик проиграет в поединке, он будет лишен титула и чемпионский пояс станет свободным.
В случае победы украинца IBF обяжет его провести обязательную защиту титула в течение 180 дней.
Возможным соперником Усика называют победителя поединка между Ричардом Торресом и Фрэнком Санчесом.
Бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец пока не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется «Король Нила».
Где смотреть бой Усик -Верховен
Где смотреть бой Усик -Верховен