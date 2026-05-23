Усик – Верховен: перед початком бою відбулися зміни

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Реклама

Cвітова боксерська асоціація (WBA) санкціонує бій, в якому зійдуться чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Про це повідомив журналіст Майкл Копер, передає портал Sport.ua.

За його словами, WBA кваліфікує цей бій як добровільний захист українця. Таким чином на кону в поєдинку стоятимуть три пояси — WBA, WBC та The Ring.

Реклама

Тим часом Міжнародна боксерська федерація (IBF) наразі утримується від санкціонування поєдинку. Проте, якщо Усик програє в поєдинку, його буде позбавлено титулу і чемпіонський пояс стане вільним.

У разі перемоги українця IBF зобов’яже його провести обов’язковий захист титулу протягом 180 днів.

Можливим суперником Усика називають переможця поєдинку між Річардом Торресом та Френком Санчесом.

Бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Реклама

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається «Король Нілу».

Де дивитися бій Усик -Верховен

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Реклама

Новини партнерів