Усик — Верховен: онлайн-трансляція бою

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

У суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Поєдинок відбудеться в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід. Усик і Верховен битимуться за правилами боксу просто неба на спеціально побудованій для цієї грандіозної події тимчасовій арені.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог (21 — нокаутом). Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

До бою з Усиком у професійному боксі Верховен провів лише один поєдинок — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція бою Усик — Верховен. Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Відеотрансляція бою Усик — Верховен доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

