Укрaїнa
Росіяни зранку атакують великий обласний центр: сталася серія вибухів

Російська армія атакує Миколаїв безпілотниками.

Вибух. / © Associated Press

Зранку 22 травня у Миколаєві сталося кілька потужних вибухів. В обласному центрі оголошена чергова тривога.

Про це повідомляють місцеві медіа.

«У Миколаєві пролунали нові вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Протягом ночі Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку міста. Перші вибухи у Миколаєві сталися ще на світанку, близько 04:00. Згодом сталося ще кілька.

Як повідомлялося, напередодні зранку у Миколаєві також сталися вибухи. Місто атакували дрони

За даними влади, 21 травня РФ атакувала Миколаївську область «Shahed». Внаслідок атаки та падіння уламків в Миколаєві пошкоджено вікна адмінбудівлі лікарні та відбулася пожежа на об’єкті промисловості. Минулося без постраждалих.

