Таке на кордонах вперше від початку війни: українські біженці масово повертаються з ЄС додому

В Україні вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну.

Про це заявила голова Державної міграційної служби (ДМС) України Наталія Науменко, пише «Главком».

Протягом перших чотирьох місяців 2026 року кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав, на 17 тисяч осіб.

«У січні-квітні 2026 року тенденція змінилася: виїздів — 4,169 млн, в’їздів — 4,186 млн. Хай і не набагато — на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії», — зазначила вона.

Науменко назвала три ключові фактори, які змусили людей приймати рішення про повернення:

стабілізація в Україні — покращення та стабільність енергетичної ситуації у країні;

фінансове питання — поступове виснаження особистих та матеріальних ресурсів у частини громадян, які тривалий час перебували за кордоном;

зміни в Євросоюзі — згортання соціальних програм, скасування безкоштовного житла та запуск європейських програм стимулювання повернення.

«Але будемо відверті: очікувати масового повернення в умовах активних бойових дій — нереалістично, відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду», — додала вона.

