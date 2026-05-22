Такое на границах впервые с начала войны: украинские беженцы массово возвращаются из ЕС домой

В Украине впервые с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировали положительную динамику пересечения государственной границы выехавшими ранее из-за войны гражданами.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Наталья Науменко, пишет «Главком».

В течение первых четырех месяцев 2026 года число въехавших в страну превысило количество выехавших на 17 тысяч человек.

«В январе-апреле 2026 года тенденция изменилась: выездов — 4,169 млн, въездов — 4,186 млн. Пусть и не намного — на 17 тысяч, но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии», — отметила она.

Науменко назвала три ключевых фактора, которые заставили людей принимать решение о возвращении:

стабилизация в Украине — улучшение и стабильность энергетической ситуации в стране

финансовый вопрос — постепенное истощение личных и материальных ресурсов у части граждан, длительно находившихся за границей

изменения в Евросоюзе — сворачивание социальных программ, отмена бесплатного жилья и запуск европейских программ стимулирования возвращения

«Но будем откровенны: ожидать массового возвращения в условиях активных боевых действий — нереалистично, ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода», — добавила она.

Напомним, Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.

