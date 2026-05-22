На Украину вслед за пиком тепла движется еще худшая непогода: нашествие циклонов с севера резко изменит погоду

Какой будет погода в Украине 22 мая / © unsplash.com

В пятницу, 22 мая, в Украине ожидается по-настоящему теплая, но в то же время очень переменчивая и капризная погода. Практически во всех регионах страны летняя жара будет чередоваться с кратковременными грозовыми дождями, шквальным ветром и даже градом.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 22 мая, погода в Украине будет переменчивой. Из-за неустойчивого атмосферного поля и фронтов практически во всех регионах страны возможны локальные кратковременные дожди с грозами.

«Как бы ни хотелось притянуть или, наоборот, отогнать дожди с любимой сердцу локации — невозможно, еще синоптики не имеют таких инструментов», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Несмотря на влажную погоду, в стране будет царить тепло. В большинстве областей столбики термометров в течение дня поднимутся до +24…+28 градусов тепла. Жарче всего будет на востоке, где температура достигнет +25…+30 градусов, а вот в западном регионе ожидается приятная прохлада в пределах +20…+24 градусов.

В Киеве 22 мая также будет облачно с прояснениями. Столицу могут накрыть внезапные грозовые дожди, которые имеют способность за считанные минуты превращаться в мощные ливни. При этом в городе будет достаточно жарко — воздух прогреется до +28 градусов выше нуля.

В свою очередь руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает о кардинальном изменении погодных условий. Нетипичное для региона перемещение воздушных масс с юго-востока завершается, поэтому пакистанское тепло вскоре уступит место прохладе с Балтики. Вместе с тем в Западной Европе, в частности в Лондоне, Париже и Мадриде, из-за мощного и малоподвижного антициклона — так называемого «теплового купола» — ожидается сильная жара до +33…+35 градусов. Украина же окажется под влиянием свежего балтийского воздуха.

Постригань отмечает, что 22 мая, в Украине ожидается пик тепла. Среднесуточные показатели достигнут +21…+22 градусов, что на 4-5 градусов превышает климатическую норму и больше соответствует середине лета.

Из-за сильного дневного прогрева атмосфера станет неустойчивой, что приведет к активному формированию кучево-дождевых облаков. В связи с этим во второй половине дня стоит ожидать кратковременные дожди, грозы, а иногда даже град и шквалистый ветер со скоростью 17-22 метра в секунду. Ночная температура будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Украине 22 мая будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме большинства западных областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днем воздух погреется до отметки +30 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее — ожидается до +18…+23 градусов тепла.

Погода в Украине 22 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 22 мая: в большинстве областей, кроме большинства западных областей будут грозы, а в южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Синоптики предупреждают о небезопасных гидрометеорологических явлениях в Украине 22 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и в столице ожидается изменение погодных условий, которое будет сопровождаться объявлением первого (желтого) уровня опасности, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

В ближайшее время, с сохранением до конца суток 21 мая, в регионе начнутся грозы, которые местами по области будут сопровождаться градом и шквалистыми порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на Киевщине 22 мая / © Укргидрометцентр

В пятницу, 22 мая, в Киеве и окрестных районах сохранится облачная с прояснениями погода. Если ночь пройдет спокойно и без осадков, то уже днем снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать северный, умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Несмотря на влажную и неустойчивую атмосферу, в регионе будет достаточно жарко. Ночью столбики термометров по области покажут +12…+17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. В самом Киеве ночь будет немного теплее — в пределах +15…+17 градусов, а в разгар дня ожидается сильная жара от +28 до +30 градусов.

Учитывая внезапные ливни, грозы и шквалы, жителей предупреждают о возможных сбоях в работе коммунальных служб, энергетических и строительных компаний, а также о вероятных осложнениях дорожного движения.

Погода во Львове

В пятницу, 22 мая, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние днем атмосферных фронтов с северо-запада, сообщают синоптики. Солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков.

Ночью существенных осадков синоптики не предвидят, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Во Львове ночью температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Погода в Одессе

В пятницу, 22 мая, на побережье Одесской области и в самом областном центре синоптики прогнозируют переменчивую и потенциально опасную погоду, из-за чего в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ночью и утром на дорогах региона ожидается дымка, которая ограничит видимость до 1-2 километров. В течение дня погода ухудшится: в Одессе начиная с утра, а по области днем пройдут грозы, местами с кратковременными дождями. В целом ветер будет дуть с севера умеренно, со скоростью 6-11 метров в секунду, однако во время непогоды возможны внезапные шквалистые порывы до 12-17 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о небезопасности в Одесской области 22 мая / © Укргидрометцентр

Для тех, кто находится возле акватории, ситуация будет оставаться стабильной — волнение моря будет легким, а его уровень вдоль всего побережья будет оставаться в пределах безопасных значений.

Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов тепла, а днем прогреется до +20…+25 градусов выше нуля. Температура морской воды составит от +16 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 22 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков, однако днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +32 градусов тепла.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +14 до 16 градусов тепла, днем — от +28 до +30 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают, об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 22-23 мая.

«Днем 22 мая с сохранением в первой половине ночи 23 мая ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 — 20 м/с; по области гроза, местами град, шквал, 15 — 20 м/с», — говорится в сообщении.

В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасности на Харьковщине 22 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 22 мая синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем — дожди с грозами. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12. Днем во время грозы местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днем от +27 до +29 градусов выше нуля.

