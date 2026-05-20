В Украине прогнозируют летние отключения света до 8 часов в сутки: что известно
В Украине этим летом возможны отключения света продолжительностью 6–8 часов в сутки. По словам Олега Попенко, решающим фактором может стать жара более 30 °C и нагрузка на энергосистему.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что летом отключения света могут достигать 6–8 часов в сутки. Такие отключения будут ожидать украинцев при жаре более 30 °C.
Об этом Попенко сообщил в эфире Ранок.LIVE.
Отключение света летом: сколько часов не будет электроэнергии
Из-за разрушений ТЭЦ и ударов по гидроэлектростанциям украинская энергосистема имеет ограниченные ресурсы на покрытие потребностей в пиковые часы.
Это значит, что в условиях жары и сильного холода украинская энергосистема пока не справляется. Отключений электроэнергии этим летом не избежать, если будут держаться жаркие температуры.
Пиковая нагрузка на энергосистему обычно утром и вечером, поэтому, вероятно, летние вечера украинцам придется проводить без света.
Даже импорт электроэнергии не позволит покрыть все потребности украинцев в часы наибольшего потребления. Ведь немало людей пользуется кондиционерами, вентиляторами и другими бытовыми приборами в летнее время.
На отключение света летом повлияют не только погодные условия, но и российские обстрелы.
«Как показывает практика 2023 года, отключения могут достигать 6–8 часов в сутки при температуре свыше +30 °C. Это наша реальность», — сообщил Олег Попенко.
Графики отключения света летом: что известно
Напомним, у Украины есть шансы пройти летний период без отключений электроэнергии, но только при условии отсутствия новых массированных обстрелов. Как отметил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко, ситуация летом будет сложной из-за капитальных ремонтов энергосистемы.
Главной проблемой остаются поврежденные энергоблоки на тепловых и гидроэлектростанциях. В то же время, ситуацию могут осложнить погодные условия. Избыточная жара будет бить по украинской энергосистеме и повышать потребление.
Нардеп Сергей Нагорняк предупреждает: если весной ограничения будут короткими, то летом из-за жары отключения света могут стать дольше.