В Украине прогнозируют летние отключения света до 8 часов в сутки: что известно

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что летом отключения света могут достигать 6–8 часов в сутки. Такие отключения будут ожидать украинцев при жаре более 30 °C.

Об этом Попенко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Отключение света летом: сколько часов не будет электроэнергии

Из-за разрушений ТЭЦ и ударов по гидроэлектростанциям украинская энергосистема имеет ограниченные ресурсы на покрытие потребностей в пиковые часы.

Это значит, что в условиях жары и сильного холода украинская энергосистема пока не справляется. Отключений электроэнергии этим летом не избежать, если будут держаться жаркие температуры.

Пиковая нагрузка на энергосистему обычно утром и вечером, поэтому, вероятно, летние вечера украинцам придется проводить без света.

Даже импорт электроэнергии не позволит покрыть все потребности украинцев в часы наибольшего потребления. Ведь немало людей пользуется кондиционерами, вентиляторами и другими бытовыми приборами в летнее время.

На отключение света летом повлияют не только погодные условия, но и российские обстрелы.

«Как показывает практика 2023 года, отключения могут достигать 6–8 часов в сутки при температуре свыше +30 °C. Это наша реальность», — сообщил Олег Попенко.

Графики отключения света летом: что известно

Напомним, у Украины есть шансы пройти летний период без отключений электроэнергии, но только при условии отсутствия новых массированных обстрелов. Как отметил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко, ситуация летом будет сложной из-за капитальных ремонтов энергосистемы.

Главной проблемой остаются поврежденные энергоблоки на тепловых и гидроэлектростанциях. В то же время, ситуацию могут осложнить погодные условия. Избыточная жара будет бить по украинской энергосистеме и повышать потребление.

Нардеп Сергей Нагорняк предупреждает: если весной ограничения будут короткими, то летом из-за жары отключения света могут стать дольше.

