В крыше дыра, обвалились три этажа: РФ прицельно уложила по многоэтажке — шокирующие фото, видео
В городе Конотоп зафиксировано попадание в многоэтажное здание.
Этой ночью, 20 мая, россияне мощно ударили по многоэтажке в Конотопе Сумской области. Из-за «прилета» обрушились три этажа.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
В течение ночи город находился под массированной атакой «Шахедов». Произошла серия мощных взрывов.
Россияне атаковали жилые дома. Один из БпЛА попали прямо в многоэтажку в центре города. Попадание произошло в крышу. Обрушилось несколько этажей.
«Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания „Шахеда“, — сообщил мэр.
Атака России на Конотоп - детали
В прокуратуре области сообщили , что с 01:20 до 04:30 армия РФ нанесла массированный удар по Конотопу. По предварительным данным, город атаковали 12 БПЛА.
По данным ГСЧС, сейчас известно о восьми травмированных. В городе под ударами врага оказались жилые дома и здание краеведческого музея. В многоквартирном жилом доме разрушены перекрытия от второго до четвертого этажа. Удалось спасти три человека.
Напомним, ночью российские дроны массированно атаковали Сумщину . Попадание зафиксировали в жилом секторе Конотопской и Шосткинской общин. В частности, в Конотопе по меньшей мере шесть человек получили травмы.