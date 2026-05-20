Атака на Конотоп 20 мая. / © Управление ГСЧС в Сумской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

Этой ночью, 20 мая, россияне мощно ударили по многоэтажке в Конотопе Сумской области. Из-за «прилета» обрушились три этажа.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

В течение ночи город находился под массированной атакой «Шахедов». Произошла серия мощных взрывов.

Реклама

Россияне атаковали жилые дома. Один из БпЛА попали прямо в многоэтажку в центре города. Попадание произошло в крышу. Обрушилось несколько этажей.

«Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания „Шахеда“, — сообщил мэр.

Атака России на Конотоп - детали

В прокуратуре области сообщили , что с 01:20 до 04:30 армия РФ нанесла массированный удар по Конотопу. По предварительным данным, город атаковали 12 БПЛА.

По данным ГСЧС, сейчас известно о восьми травмированных. В городе под ударами врага оказались жилые дома и здание краеведческого музея. В многоквартирном жилом доме разрушены перекрытия от второго до четвертого этажа. Удалось спасти три человека.

Реклама

Ночью 20 мая враг совершил массированную атаку на г. Конотоп. / © Управление ГСЧС в Сумской области

Ночью 20 мая враг совершил массированную атаку на г. Конотоп. / © Управление ГСЧС в Сумской области

Ночью 20 мая враг совершил массированную атаку на г. Конотоп. / © Управление ГСЧС в Сумской области

Ночью 20 мая враг совершил массированную атаку на г. Конотоп. / © Прокуратура Сумской области

Дата публикации 07:44, 20.05.26 Количество просмотров 98 Конотоп под массированным ударом: в многоэтажке обрушилось несколько этажей (видео)

Напомним, ночью российские дроны массированно атаковали Сумщину . Попадание зафиксировали в жилом секторе Конотопской и Шосткинской общин. В частности, в Конотопе по меньшей мере шесть человек получили травмы.

Новости партнеров