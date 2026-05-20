"Война с Россией - вечная. Мы можем только принудить ее к перемирию": большое интервью с Марией Берлинской

После непродолжительного майского затишья Россия снова развязала волну ракетно-дронового террора против украинских городов. Накопив ресурсы, враг пытается превратить глубокий тыл в линию фронта, атакуя гражданскую инфраструктуру и логистические пути.

О том, почему зима 2025-2026 годов стала для Киева сверхсложным испытанием, готова ли Украина к новой фазе технологической войны, почему война с Россией является вечным противостоянием, как технологическая милитаризация общества может принудить врага к длительному миру и появится ли наконец «волшебная кнопка» против российских дронов, ТСН.ua рассказала в интервью Мария Берлинская, волонтер, руководитель проекта Victory Drones (Центр поддержки аэроразведки) и соучредитель Благотворительного фонда технологической помощи силам безопасности и обороны Dignitas.

Защита инфраструктуры от дронов РФ и причины тяжелой зимы в Киеве

- Ураина пережила сложнейшую зиму. Из-за воздушных атак россиянам удалось разрушить ключевые ТЭЦ, оставив, в том числе киевлян, в морозы без тепла и света. Сейчас Киев готовится к новой более сложной зиме. Почему так произошло по вашему мнению — город плохо защитил инфраструктурные объекты или нам действительно не хватает средств, чтобы отражать эти атаки?

- Зима 2025-2026 действительно была очень тяжелой. Украинские города сильно пострадали от российского ракетно-дронового террора. Почему так произошло? На это есть целый комплекс причин. Это и критическое отсутствие средств, например, тех же антибаллистических ракет, которые бы сбивали российскую баллистику, чтобы исключить попытки россиян разрушать инфраструктуру. Есть большой дефицит ракет к Patriot — партнеры нам их своевременно не поставляют. Военно-политическому руководству страны приходится выпрашивать у партнеров ракеты буквально поштучно.

Но главной причиной я бы назвала, на самом деле, то, что мы очень поздно бросились выстраивать систему защиты инфраструктурных объектов и вообще комплексную объединенную систему противовоздушной обороны, которая бы включала защиту и от ракетных угроз, и от дронового террора и была просчитанной на всех уровнях, с налаженным взаимодействием, подготовкой экипажей, с расчетами по эшелонированному расположению экипажей и в завязке всего в программное обеспечение, диспетчеризацию и единую координацию.

И именно этого всего, к сожалению, заблаговременно не было сделано. Бросились делать очень поздно, когда уже невозможно было построить систему в считанные месяцы.

Однако сейчас назначен на должность заместителя командующего Воздушных сил по этому направлению Павел Елизаров. Знаю его лично как человека профессионального, вменяемого, думающего, толкового и как очень хорошего управленца. Поэтому стоит ожидать существенных изменений на этом направлении, технологическое сообщество Victory Drones желает ему успеха и всячески способствует его работе.

Очень надеюсь, что к следующей зиме система борьбы, по крайней мере с «Шахедами», будет окончательно построена. И конечно все украинские компании, которые занимаются антибаллистическими ракетами — им надо оказывать максимальное содействие, потому что это, собственно, то, что является самым сложным. Однако если мы решим вопрос с этой угрозой, то сможем иметь свой купол противовоздушной обороны и для такого масштаба угрозы — это будет беспрецедентное событие в мире.

Поэтому сейчас команда Victory Drones максимально помогает по просьбе инженерных команд и военных, которые этими вопросами занимаются и сейчас многим из них мы буквально ежедневно способствуем, чтобы у них все получилось.

- За четыре года войны система защиты Киева должна была бы стать более мощной. Ту же Москву россияне опоясали тремя кругами систем ПВО. Почему этого не происходит у нас, а дроны не всегда сбивают на подходах к городу?

- Повторюсь: не была построена система, которая бы соответствовала этим угрозам. А угрозы стояли беспрецедентные, с такими угрозами не сталкивалась еще ни одна страна в мире.

Вот сейчас с развертыванием войны в Иране, мы увидели, что даже богатые страны Персидского залива, у которых есть нефтедоллары и деньги со всего мира, тоже были не готовы к такому уровню угрозы. И их системы ПВО тоже не выдержали столь существенной перегрузки.

Поэтому здесь проблема комплексная, но у украинцев по сути сейчас есть передовой опыт относительно того, как эти вопросы можно решать и если некомпетентные чиновники отойдут на задний план и дадут возможность воплощать замысел таким людям как Елизаров, Мадяр, Оболенский, Хмара, Верес, Флинт, Ахилес… А также офицерам аналитикам, программистам в штабах, на оперативном уровне, не буду называть их фамилий, они не являются публичными.

Но у нас точно есть такие офицеры. Мы с ними много работаем. И если чиновники не будут им мешать, если будет всестороннее содействие инженерным командам, которые занимаются вопросами противовоздушной обороны, как в части перехвата баллистики, так и в части перехвата дронов, то в таком случае можно говорить о том, что к зиме 2026/2027 мы подготовимся значительно лучше, чем к предыдущей. У нас есть блестящие организаторы и инженеры, просто надо этим людям не мешать идиотскими бюрократически-армейскими затяжками.

Ну и тоже что очень важно, чтобы не воровали на оборонке, потому что коррупция во время мирного состояния — это коррозия, а во время войны коррупция напрямую убивает десятки тысяч людей. И за такое должно быть самое суровое наказание.

- В прошлом году много было разговоров о проекте «Чистое небо» и миллионах на его реализацию, но сейчас о проекте ничего не слышно. Нуждается ли столица в отдельной защите? И какой она должна быть по вашему мнению в идеале?

- Мне ничего неизвестно о реализации проекта «Чистое небо», поэтому компетентно прокомментировать не могу. По защите Киева я уже ответила, что необходимо сделать.

Кстати, мало кто знает, что первым в стране строить систему перехвата «Шахедов» через дроны интерсепторы начал абсолютно гражданский человек - еще в 2023 году Люба Шипович взялась за подготовку и тестирование таких систем, для того чтобы заменить МОГ на действительно действенные средства. В результате у нее и команды получилось — тему удалось популяризировать и поднять на общенациональный уровень. Теперь этим занимаются сотни военных, волонтеров и производителей. И от этого нам всем значительно безопаснее. Удается сбивать даже ориентировочно 95-97% «Шахедов».

Война в Украине: масштабирование дронового террора и защита общин

- Во время одной их атак российский БПЛА долетел до центра Киева, его сбили над Майданом. Насколько это является серьезным сигналом и чем это может угрожать другим тыловым городам? Возможно ли, що за киевлянами будут охотиться вражеские FPV, как в Херсоне или Сумах?

- Собственно дроновый террор точно будет нарастать. Я не хочу сейчас никого пугать и создавать какие-то панические настроения, что вот уже там в мае 2026-го будут охотиться за киевлянами российские дроны — это не правда.

А правда заключается в том, что враг действительно будет пытаться все больше выбить нас дроновым террором, потому что это дешевый, масштабируемый и эффективный способ. Россияне будут пытаться превратить во фронт глубокотиловые украинские города, которые находятся в сотнях километров от границы и от линии боевого соприкосновения. Но у нас еще есть время подготовиться.

Произойдет ли это в один день? Нет. Можно ли этому создать средства противодействия, если заблаговременно начать их создавать, а не так как создавали, с огромным опозданием, в предыдущую зиму — да, можно. Зима 2025-2026 показала нам насколько некомпетентно и запоздало мы начали создавать это противодействие. Поэтому, если начать создавать противодействие заранее, прямо сейчас, то конечно можно комплексом мер и средств уберечь от этих дроновых угроз наши города.

Конечно, россияне будут пробовать перерезать не только логистику в Херсон или в Сумы, но и также между условным Тернополем и Хмельницким или Житомиром и Винницей. Конечно, они будут пытаться это делать постоянно. Для того, чтобы не возили топливо или продукты, могут минировать с воздуха автодороги, охотиться за бензовозами, за пассажирскими поездами. Они уже все это делают и будут только наращивать эти потуги. Поэтому повторюсь: комплекс вовремя принятых управленческих решений, выстроенная система, могут сделать так, что все эти попытки будут умножаться на ноль. Для

Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих украинцев пройти бесплатную подготовку от Victory Drones по сбиванию «Шахедов». Она действует не только для представителей ДФТГ и центров национального сопротивления, а для всех желающих, кто хочет в своих общинах развивать защиту от «Шахедов».

Мы обучаем работе на дронах-перехватчиках полностью бесплатно. Контакты можно найти на наших страницах в социальных сетях, проект называется «Небо громад». Нужно зарегистрироваться и вас пригласят на обучение, которое длится несколько недель. Вы получите базу, а лучшие выпускники еще и наземные станции от производителей дронов-перехватчиков, чтобы иметь возможность практиковать эту работу в координации с представителями Воздушных сил непосредственно на месте в своей громаде, чтобы защищать свои дома, бизнес, семьи.

Украина как мировой лидер военных технологий

- Как Вы считаете насколько сильно влияет война на Ближнем Востоке, а она уже длится почти три месяца, на поставки военной помощи Украине и прежде всего средств для сбивания российской баллистики?

- Безусловно, война на Ближнем Востоке влияет на поставки военной помощи Украине. Мы это видим неоднократно из официальных заявлений и собственно из разных источников: для президента США и война является сейчас приоритетной и конечно, это не может не влиять на то, как он расставляет приоритеты по поставкам оружия между тем конфликтом и нашей полномасштабной войной.

- Как оказалось, страны, которые страдают от иранских дронов и ракет нуждаются в помощи от Украины. Правда ли, что гостиницы Киева были переполнены иностранцами, которые хотели перенять наш опыт по защите от дроновых атак? Или этот ажиотаж уже спал?

- Действительно, страны Ближнего Востока сейчас стоят в очереди для того чтобы перенять наш опыт по защите от дроновых атак. У нашей команды было по несколько десятков встреч за несколько считанных недель на эту тему. На встречи приезжали представители этих стран довольно высокого уровня. И для того, чтобы получить какие-то консультации, они были готовы работать с нашими производителями, и со школами, которые обучают, и с военными, у которых есть опыт.

Они просили команду Victory Drones им в этом всем содействовать. То есть запрос огромный, за это они были готовы платить любые деньги. Это вполне логично, потому что сбивать «Шахед», который стоит максимум 50 тысяч долларов, ракетой от Patriot, которая стоит 3,5-4 миллиона долларов, это очень не рентабельно. А украинцы научились сбивать «Шахеды» за 2-3 тысячи долларов максимум. Соответственно, математика говорит сама о себе. Поэтому и такой большой ажиотаж и спрос на нашу украинскую экспертизу.

- Можем ли мы в разгар войны оказывать такую помощь и отправлять наших специалистов на Ближний Восток?

- Я считаю, что Украина должна быть на первом месте — сначала помогаем себе и только потом, если у нас есть время, возможности и ресурс, помогать еще кому-то. И конечно не бесплатно. Наши производители, наши военные, в общем мы как страна, должны иметь от этого определенные, скажем так, геополитические преференции. И это не обязательно должны быть деньги. Это может быть оружие, могут быть какие-то договоренности об экспорте или импорте, и многое другое. Например, договоренности о каких-то топливных ресурсах, критических комплектующих, санкции на нашего врага и тому подобное.

Но повторюсь, что принцип должен быть таким: сначала украинцы и Украина. Потому что мы народ, над которым сейчас навис ядерный гигант, за которым за спиной стоит военно-промышленный потенциал Китая. Мы народ, который убивают, поэтому мы соответственно не можем ставить чьи-то интересы выше, чем свои собственные. Если у нас есть какой-то свободный ресурс, то мы его готовы обменивать на определенную пользу для своей страны.

- К этому времени на нас смотрели из Белого дома как на слабую сторону этой войны. Насколько вырос рейтинг Украины в глазах мира учитывая наш дроновой и антидроновой потенциал? И что может благодаря этому получить Украина?

- Политики-тяжеловесы стараются лишний раз об этом публично не заявлять и наоборот, делать вид, что ничего особенного в Украине нет. И так ведут себя не только политики уровня Трампа, но и собственно руководители таких крупных корпораций, как Rheinmetall — пытаются как-то приуменьшить вклад Украины, сказать: «да там домохозяйки какие-то дроны делают». С другой стороны такой подход — это нормально. Это такая геополитическая игра, где тебе пытаются недодать баллов, чтобы ты вдруг не стал более серьезным игроком. Всем этим веет от большой политики и корпораций.

Но если говорить о реальной оценке от специалистов отрасли, которые этим занимаются уже много лет: инженеров из разных стран и компаний, военных, то безусловно все признают, что Украина — это сейчас лидер в военных технологиях в мире. Они признают, что мы — это та страна, которая сейчас имеет беспрецедентный опыт, это те, кто научились очень дешево и масштабировано уничтожать технику врага. А именно: сжигать дронами, которые стоят 300-400 долларов, потенциал врага на миллиарды. Например, установки противника, которые стоят по 5-10 миллионов долларов или различные другие дорогие системы.

Поэтому нам не надо слушать то, что говорят политики или пытаются замалчивать, рассказывая, мол, у нас нет карт, а смотреть на факты и цифры, а они красноречиво говорят сами за себя. Украинцы создали и, если хотите, задали тренд на то, какой будет технологическая война будущего. Его смысл в том, что сила будет не на той стороне, которая массивнее, а на той стороне, которая умеет строить системы — легкие, масштабируемые, быстрые, асимметричные. На стороне, которая умеет быть умнее, гибче, адаптивнее, чтобы думать и доводить роботизированную войну до автоматизма, и как можно лучше.

Третья мировая война и роль Украины в ней

- Все чаще эксперты называют войну на Ближнем Востоке началом Третьей мировой. Есть ли у Вас такие ощущения? И какой может быть роль Украины в этой войне?

- Я считаю, что Третья мировая началась 24 февраля 2022 года. По сути полномасштабное вторжение в Украину — это вступление в Третью мировую войну, которая безусловно будет технологической. И Украина, к сожалению, сейчас одно из полей битвы этой войны. Но в будущем это будет далеко не единственное поле битвы, будет еще много других, к сожалению. Наш мир только заходит в зону такой тотальной геополитической турбулентности.

Технологическое лицо войны в 2026 году

- Какой будет война в 2026 году по Вашему мнению? Какие технологии будут активно использоваться? Назовите, пожалуйста, ключевые позиции.

- Будут безусловно использоваться все технологии, которые мы уже знаем, а также будут развиваться и масштабироваться более новые позиции, не новые в том плане, что о них не знали до этого времени, а те, что ранее меньше применялись.

Надо понимать, что будут применяться и FPV, и бомберы, разведывательные БПЛА. Будут наземные роботы, потому что это логистика — увеличивается килзона и без них никак. Все больше производители будут двигаться в сторону автономности роботизированных систем, причем разных, и неважно это сухопутные, морские или воздушные платформы.

В общем автономность будет очень важной. И Middle Strike, я считаю, сейчас будут все больше и больше давать фантастических результатов для перерезания логистики, изоляции поля боя и уничтожении российской машины войны на расстоянии 30-50-100+ километров от фронта.

Имеем успехи по применению вооружения из линейки Deep Strike по российским НПЗ, складам, предприятиям ВПК. Уже даже крайне защищенная Московская область пропускает удары по своим ключевым объектам.

Но и Middle Strike очень важны, потому что они дают возможность изолировать поле боя и сделать так, чтобы противник не мог приблизиться ни со снарядами, ни с личным составом, ни с пушками, ни с чем, ближе чем условно говоря на 50-60, а то и 100+ километров к линии боевого соприкосновения.

Поэтому в 2026 году всего этого у нас будет еще больше, плюс будут развиваться также такие воздушные системы и платформы, как носители дронов, ретрансляторы, Mesh-сети.

Принуждение к перемирию из-за уничтожения потенциала РФ

- Реальны ли шансы на окончание войны в 2026 году, как прогнозируют некоторые эксперты, предсказывая крах российской экономики к середине лета?

- Вы действительно думаете, что война закончится в 2026 году с Россией, население которой составляет более 140 миллионов и у которой прямая цель — уничтожить нас?

- Нет, но об этом утверждают эксперты.

-Эксперты, чьи прогнозы никогда не сбываются. Просто проверьте что они говорили еще год или два назад.

Я стараюсь отвечать за свои слова, поэтому не думаю, потому что Россия резко объявит мир. Путин стремится нас уничтожить как минимум с 2014 года. Я считаю, что сам термин «завершение войны» — является вредным. Все что может быть — это перемирие на время.

Нам, как взрослым людям, надо принять мысль, что война с Россией, к сожалению, вечная. Более того, она уже длится веками. И завершения войны как таковой, по моему мнению, не может быть, может быть условное перемирие на какое-то определенное время.

Для нас было бы очень хорошо, если бы мы заставили Россию пойти на перемирие на наших условиях, а это возможно при условии уничтожения военного потенциала России. Я считаю, что такие вещи возможны, а после этого возможно перемирие на десятки лет, чтобы россияне боялись даже смотреть в нашу сторону.

Означает ли это, что будет завершена война? Нет. Но означает ли это, что можно принудить Россию к устойчивому миру? Да. Это можно сделать, но одним единственным путем — построением системы тотального, технологического уничтожения любых оккупантов, которые будут пытаться сюда прийти — россияне, северные корейцы, иранцы, белорусы, любой другой, кто будет союзником России в этих попытках. Поэтому я лично не верю, что война закончится. Я верю в то, что можно принудить Россию к длительному перемирию на десятилетия. Все равно Россия — это наш пожизненный сосед и враг.

Но мы можем установить для них правила поведения и способствовать развалу на ряд отдельных автономных субъектов.

Тысячи дронов ежедневно: реальность современной линии фронта

- Сможет ли Россия атаковать Украину тысячей дронов в 2026 году?

- Странный вопрос, потому что Россия атакует Украину тысячей дронов каждый день, если вы посмотрите на применение дронов на линии фронта. По нам, по нашим людям, по нашей территории россияне запускают тысячи и тысячи дронов каждый день.

- Появится ли в этом году эффективная технология для уничтожения российских дронов и вообще возможно ли такое? Может ли это остановить войну?

- Технология для уничтожения российских дронов существует. Просто это уничтожение — не «волшебная кнопка» и это нужно четко осознавать.

Например, что-то можно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Но средства РЭБ глушат одни БПЛА противника в одном диапазоне радиочастот, других в другом. Дроны тоже работают в разных диапазонах частот. Беспилотники на оптоволокне, например, невозможно заглушить, их приходится сбивать механически. Что-то можно уничтожать дронами-перехватчиками, что-то в перспективе будет уничтожаться электромагнитным оружием. Такие наработки тоже существуют.

В общем, эффективные технологии есть, просто здесь вопрос, что нет какой-то одной «волшебной кнопки» по уничтожению российских дронов — есть разные варианты и комплекс мероприятий. И здесь не стоит забывать такое правило: на каждую меру на войне появляется контрмера. То есть когда мы создаем, например, средство РЭБ в одном диапазоне частот, которое глушит дроны противника, то россияне переходят на другую частоту. И мы действуем зеркально в таких случаях.

Что остановит войну в Украине и сколько лет она продлится

- Что вообще, по Вашему мнению, может остановить войну в Украине? Может ли она длиться 10 или 15 лет?

- Войну России с Украиной может остановить только ликвидация военной способности России к агрессии. На несколько лет, а желательно на несколько десятков лет вперед.

Поэтому как только будет ликвидирована их способность двигаться в нашу сторону, тогда и на какое-то время будет прекращена война.

Как только мы дадим им возможность эту способность во время перемирия снова нарастить, они снова сюда будут возвращаться. Поэтому правило такое: уничтожить врага, его военную машину и не дать ему восстановиться для того, чтобы они надолго забыли сюда дорогу и чтобы само слово Украина у них вызывало панический ужас.

- Как Вы относитесь к использованию НРК на фронте? Можно ли изменить ход войны за счет использования наземных роботизированных комплексов?

- НРК — это очень перспективно. Лично я поощряю инженерные команды производителей этим заниматься. А тех, кто хочет зайти в Military Tech и заниматься подобными темами, рекомендую бесплатные курсы от Victory Drones. Многие производители оружия начинали с этих курсов и для них это стало стартовой площадкой. Еще вчера эти люди занимались чем-то совсем не связанным с военными технологиями, но со всем можно разобраться, потому что мы даем всем хорошую стартовую основу, а уже дальше, как говорится: «не святые горшки лепят», и при желании можно выйти на хорошие результаты для фронта.

Я рекомендую всем украинцам включаться в эти темы и создавать производства, которые в частности будут давать для фронта и FPV, и НРК, и разведывательные самолеты, и бомберы — все то, что сохраняет нашим людям жизнь. У нас для того чтобы «воцерковиться» в технологии есть ряд курсов и Сертификатная Программа: Security Tech Leadership. Вся информация есть в соцсетях Victory Drones.

Всем нам надо держаться вместе и защищать себя разумно — это самое важное. И что не менее важно, помнить: Россию можно остановить как раз через тотальную, всеобъемлющую, технологическую милитаризацию нашего общества. Мы можем сделать цену неподъемной, даже для гигантской России. Включайтесь в технологии и тогда мы вместе увидим, как Россия упадет.

