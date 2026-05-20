Дороже, чем в Варшаве: почему новый проездной в Киеве за 5000 грн шокировал горожан

Проезд в Киеве вырастет до 30 гривен

Реклама

В Киеве приступили к официальной процедуре повышения стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте. Новые расценки уже шокировали киевлян: планируется, что после 15 июля за одну поездку в метро, трамвае, троллейбусе или автобусе придется платить 30 гривен.

Новость вызвала шквал критики среди горожан, ведь стоимость одноразового билета в столице увеличится почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен. Больше всего киевлян возмутило, что стоимость безлимитного проездного билета на месяц станет абсолютно заоблачной — 4875 гривен. А приобрести пакет из 50 поездок по льготной цене можно будет по 25 гривен за каждую, то есть ежемесячно придется тратить не менее 1250 гривен.

ТСН.ua неоднократно рассказывал о планах КГГА по увеличению стоимости проезда в Киеве. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов ранее указывал на возможное максимальное повышение тарифов до 30 гривен — и этот прогноз оправдался.

Реклама

Проект распоряжения с новыми тарифами обнародован для общественного обсуждения. До 1 июня киевляне могут подать свои замечания и предложения.

Однако жители столицы уже начали создавать петиции об отмене новых тарифов. Одна из таких инициатив всего через несколько часов собрала более 6 тысяч необходимых подписей (хотя на сбор выделяется 60 дней) и теперь ее обязаны рассмотреть городские чиновники.

Проезд в Киеве: почему реальная цена поездки будет выше 30 гривен

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объясняет крайне негативную реакцию горожан тем, что при таких тарифах общественный транспорт Киева станет просто недоступным для многих граждан.

«Имеем повышение стоимости проезда почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен. Кстати, предыдущее подорожание (2018 год) было всего в два раза. Сейчас обоснование чиновников понятно: все дорожает. Но поднимать стоимость в четыре раза, по-моему — это перебор, без должной наработки проездных», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Реклама

Эксперт не соглашается с терминологией Департамента экономики КГГА, что одна поездка в общественном транспорте будет стоить пассажиру 30 гривен.

В Киеве стоимость одной поездки вырастет от 8 до 30 грн

«Средний киевлянин делает полторы пересадки в общественном транспорте со средним коэффициентом пересадочности 1,5. То есть не все жители города имеют возможность на одном транспорте добираться до места назначения, а каждый второй делает пересадку. Поэтому одна поездка будет стоить не 30, а 45 гривен. Поэтому стоимость будет еще больше. Если ехать на работу и возвращаться домой с коэффициентом 1,5, то для одного пассажира такая поездка обойдется почти в 100 гривен. И это при условии, если человек не живет где-то в пригороде, и если ему не нужно сделать более одной пересадки. Это очень много. В месяц выходит более 2 тысяч гривен», — объясняет Дмитрий Беспалов.

В мэрии говорят, что планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Но человеку, который едет на работу утром и возвращается вечером, он будет невыгоден, потому что придется ежедневно тратить 120 гривен. Такой билет может быть интересен только пассажирам со специфическими профессиями (курьерам или продавцам мелких товаров в метро), точно знающим, что им нужно активно пользоваться транспортом в течение полутора часов.

Реклама

Парадоксы: проездной дороже абонемента за парковку

Эксперт по транспортному планированию отмечает, что последствия повышения стоимости проезда будут ощутимы для большинства киевлян и еще больше будут побуждать людей отказываться от пользования коммунальным транспортом.

«Я думаю, что это будет сильно влиять и давить на людей, получающих невысокую зарплату. Они будут вынуждены думать вообще, „экономически ли обоснованно“ им куда-то ездить каждый день. Такие граждане, вероятно, будут ожидать от своего работодателя пропорционального повышения зарплаты, чтобы как-то компенсировать разницу между тем, что было и что будет тратиться на транспорт. А это, вероятно, либо повысит стоимость товаров и услуг, либо приведет к какому-то перераспределению, то есть запустит очень неприятные процессы», — прогнозирует дальнейшую ситуацию Дмитрий Беспалов.

К тому же, по словам эксперта, киевские водители уже подметили, если ездить на автомобиле с учетом всех цен на горючее и электроэнергию (если отбросить амортизацию и техническое обслуживание), поездка на авто будет очень сопоставимой со стоимостью поездок в общественном транспорте.

«А если брать заряжаемые электроавтомобили по льготному ночному тарифу, то он будет еще намного дешевле. И еще дешевле, если во время поездки подбирать попутчиков. То есть, это очень странная политика КГГА в сфере общественного транспорта. Месячный абонемент на парковку в Киеве стоит 1200 гривен и вместе с тем проездной на общественный транспорт — почти 5 тысяч. Это парадокс. Людям будет проще купить «электричку», парковаться в центре и забыть о существовании общественного транспорта и его цен», — подчеркивает Дмитрий Беспалов.

Реклама

Подорожание: пол зарплаты преподавателя за проездной на транспорт

Эксперт отмечает, что значительная часть киевлян действительно не возражает против политики дорогого разового проезда. Это абсолютно нормальная практика — одноразовая поездка может стоить и 30 и 40, или даже 50 гривен. Возмущение вызывает именно тарифная сетка для постоянных пассажиров.

«Больше всего людей раздражает именно политика по стоимости проездных. Ведь анонсируется стоимость безлимитного месячного проездного почти в 5 тысяч гривен. Это, кстати, почти половина зарплаты преподавателя в университете. И этому преподавателю, учительнице или медику надо отдать эти деньги просто для того, чтобы пользоваться общественным транспортом. Именно эта непродуманность больше всего раздражает людей, потому что это очень сильно разорвано с общей логикой внедрения проездных. То есть проездной должен быть гораздо выгоднее, чем разовая поездка, а выходит, что в Киеве с этим все наоборот. Поэтому это вызывает противоречие», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Проезд в Киеве: почему власти не сделают шаг назад в вопросе стоимости проезда

Проект распоряжения КГГА находится на обсуждении, и хотя подавляющее большинство отзывов прогнозируемо будут отрицательными, эксперт сомневается, что власти отступят от намерений.

«Я не думаю, что это остановит городские власти от введения новых цен на проезд и они сделают шаг назад. Думаю, что тариф оставят на уровне 30 гривен, тем более что Львов тоже поднял стоимость проезда до такой же отметки и Киев будет не один на этом «постаменте славы». Да и мэру уже не выгодно давать заднюю, потому что вопрос тарифов — это политика», — говорит эксперт.

Реклама

Хотя Дмитрий Беспалов надеется, что авторы проекта распоряжения еще что-нибудь откорректируют, например, в едином билете на 90 минут стоимостью в 60 гривен.

«Сейчас логика с внедрением единого билета полностью отсутствует. Чтобы это было финансово выгодно, людям нужно делать две пересадки. Те киевляне, которые делают две пересадки, они, во-первых, тратят очень много времени на дорогу, возможно, и более 90 минут, потому что общественный транспорт в Киеве имеет не очень короткие интервалы друг от друга. И во-вторых, я вообще не завидую людям, которые, очевидно, тратят на дорогу 90 или 120 минут, то есть до двух часов. Это просто ужасно с точки зрения транспортной усталости», — объясняет эксперт по транспортному планированию.

Киевские проездные «переплюнули» по стоимости Варшаву и Вену

Некоторые аналитики сравнили новую стоимость проезда в Киеве с европейскими столицами. По словам Дмитрия Беспалова, разовая поездка в Киеве приблизилась по стоимости к европейским городам, но все же остается дешевле.

«А ожидаемая стоимость проездного билета на месяц станет дороже, чем в Варшаве, Вене или Праге. С таким дорогим проездом Киев войдет в пятерку самых дорогих проездных билетов на европейском континенте. Мы фактически догоняем Великобританию и Нидерланды, где очень дорогой проездной. Хотя такое сравнение и не совсем корректно, потому что здесь следует учитывать определенную доступность и покупательную способность. Грубо говоря, для британцев или нидерландцев эти расходы не столь существенны, как для украинцев, если говорить об уровне зарплат. То есть по паритету покупательной способности Киев, пожалуй, предложил самый дорогой проездной в Европе, а возможно, и в мире нужно еще проанализировать», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Реклама

Как должна работать современная оплата за проезд

Сейчас, если пассажир покупает сразу 50 поездок, он платит за каждую 6,5 грн при базовой стоимости разовой поездки в 8 гривен. Теперь, когда стоимость будет составлять 30 гривен, за каждую из 50 поездок нужно платить 25 гривен. Даже не половину — 15.

Эксперт отмечает, что чиновникам из КГГА следовало бы изучить опыт успешных мировых сервисов, например компании Netflix.

«Netflix работает по модели подписки: пользователь платит фиксированную сумму за месяц доступа, а не за каждый отдельный просмотр. Также и общественный транспорт должен стимулировать регулярное пользование через выгодные абонементы, а не зарабатывать на каждой отдельной поездке», — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что транспортные компании должны обслуживать перемещение горожан с точки «А» в точку «Б», поэтому речь должна идти не о количестве поездок и пересадок, а исключительно обо всем маршруте.

Реклама

«Человек должен заплатить за то, что он доберется до места назначения, а сколько он при этом совершит поездок на разных номерах автобусов — это неважно. Мне, например, неважно, и думаю, что людям тоже. А городским властям важно — они хотят, чтобы пассажир заплатил за каждый номер автобуса отдельно. Я понимаю, почему так происходит, потому что «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» — это два разных коммунальных предприятия, которые имеют разные бухгалтерии. Но так быть не должно», — подчеркивает Дмитрий Беспалов.

Стоимость проезда в частных маршрутках: три сценария

Если новые тарифы на проезд в общественном транспорте Киева будут подписаны мэром и вступят в силу с 15 июля, частные перевозчики обязательно пожелают изменить ценники в маршрутках, где сейчас проезд стоит 20 гривен.

Дмитрий Беспалов отмечает, что это произойдет если не сразу, то через некоторое время и прогнозирует три возможных варианта развития событий.

«Вариант первый — частные маршрутки могут поднять стоимость проезда с 20 до 25-28 гривен. Именно до такого уровня, чтобы остаться дешевле коммунального транспорта и забрать его пассажиропотоки. Частные перевозчики получат не только дополнительные пассажиропотоки, которых у них раньше не было, но и заберут с коммунального транспорта платежеспособных пассажиров. Такое уже, кстати, случалось, когда стоимость проезда поднималась до 8 гривен», — объясняет эксперт.

Реклама

Как следствие, люди, не желающие платить по 30 гривен за поездки в троллейбусах и трамваях, перейдут на частные маршрутки, где проезд на 2-5 грн дешевле, а коммунальный транспорт будет возить льготников, которым город обещает оставить все льготы.

«Второй вариант — частные перевозчики устанавливают ценники в 30 гривен, и тогда они заходят в более жесткую конкуренцию за платежеспособного пассажира. В таких условиях перевозчики останутся с тем же пассажиропотоком, но получат соответственно больше денег, потому что стоимость проезда вырастет от 20 до 30 гривен», — разъясняет эксперт.

По словам Беспалова, существует и третий вариант: частные перевозчики сделают проезд в маршрутках еще больше 30 гривен, скажем, 35 гривен.

«Таким образом, перевозчик уменьшит у себя пассажиропотоки, но за счет большей цены получит возможность сэкономить на обслуживании автобусов. Ведь слишком большие пассажиропотоки на их несчастные маршрутки будут только увеличивать расходы. Перевозчики будут считать все это, но я думаю, что большинство согласится на первый вариант — увеличение стоимости до 25-28 гривень», — говорит Дмитрий Беспалов.

Реклама

Чем может закончится тарифный «скачок»

По словам эксперта, все это приведет к тому, что частные перевозчики выиграют борьбу за платежеспособного пассажира, а коммунальный транспорт Киева потеряет пассажиропотоки. Поэтому себестоимость перевозки одного пассажира для города вырастет еще больше.

«Чем это закончится? Если сейчас чиновники называют себестоимость одной поездки в наземном транспорте 44 гривны, то через полгода-год будут говорить, что она выросла до 50 или 60 гривен и в этом якобы виноваты, например, война в Иране и цены на топливо. Но на самом деле в этом виновато отсутствие транспортного планирования и городской политики. Потому что в формуле себестоимости перевозки одного пассажира ексть очень важный показатель — количество перевезенных пассажиров. А они у нас есть те, кто платит, и те, кто не платит. Поэтому соответственно городу нужны платежеспособные пассажиры коммунального транспорта. Если частные перевозчики примут правильное решение, то всех платежеспособных пассажиров они заберут к себе, а коммунальный транспорт будет возить льготников и воздух», — заключает Дмитрий Беспалов.

Новости партнеров