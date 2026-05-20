Украина
РФ ударила по областному центру: есть погибшие и много раненых — детали

Россияне повредили в Днепре склад с продуктами, а также частные жилые дома.

Елена Капник
Атака на Днепр.

Посреди ночи 20 мая армия РФ атаковала Днепр. Из-за обстрелов повреждены склады с продуктами питания. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Из-за атаки в областном центре поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль.

В результате российского удара по областному центру два человека погибли. Известно, что шестеро пострадавших получили ранения. Пятеро травмированных госпитализировали. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

Фото последствий удара РФ по Днепру

Армия РФ атаковала Днепр, вспыхнул пожар.

Напомним, после полуночи в Днепре раздались взрывы из-за атаки РФ . В результате вражеского удара в городе возник пожар. Изуродованы склады с продуктами питания.

