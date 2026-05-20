РФ ударила по областному центру: есть погибшие и много раненых — детали
Россияне повредили в Днепре склад с продуктами, а также частные жилые дома.
Посреди ночи 20 мая армия РФ атаковала Днепр. Из-за обстрелов повреждены склады с продуктами питания. Есть жертвы.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Из-за атаки в областном центре поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль.
В результате российского удара по областному центру два человека погибли. Известно, что шестеро пострадавших получили ранения. Пятеро травмированных госпитализировали. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.
Напомним, после полуночи в Днепре раздались взрывы из-за атаки РФ . В результате вражеского удара в городе возник пожар. Изуродованы склады с продуктами питания.