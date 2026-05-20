Работа для украинцев в Польше: сколько можно заработать в сезон клубники

В Польше официально стартовал сезон сбора клубники, однако владельцы плантаций уже заявили об острой нехватке рабочих рук. Чтобы привлечь людей фермеры массово повышают заработные ставки и предлагают бесплатное проживание.

Об этом пишет In Poland.

Несмотря на то, что сезон сбора ягод только набирает обороты, владельцы хозяйств уже открыто заявляют о серьезных проблемах с кадрами. Дефицит работников вынуждает польских аграриев пересматривать условия труда и идти на существенные уступки ради спасения урожая.

Сколько платят за корзину и килограмм клубники

Как сообщают польские СМИ, большинство фермерских хозяйств традиционно работают по сдельной системе оплаты труда. Следовательно, итоговый заработок напрямую зависит от скорости и производительности самого рабочего — то есть от количества собранной ягоды в смену.

«В Люблинском районе Силезского воеводства работникам предлагают от 4 до 5 злотых за корзину клубники. В других хозяйствах ставка составляет около 2,5 злотых за килограмм собранных фруктов. Некоторые работодатели также обеспечивают бесплатное проживание на период работы — обычно с июня по начало сентября», — отмечают аналитики.

Где платят больше всего

В других уголках Польши предложения отличаются в зависимости от воеводства и условий проживания. Например, в Великопольском воеводстве развернулся поиск людей не только на клубничные плантации. Владельцы угодий ищут персонал для сбора малины и черники. На этих вакансиях обещают выплачивать от 4000 до 8000 злотых брутто в месяц.

Несколько иные условия властвуют в районе Равы Мазовецкой. Там за работу в современных теплицах и на открытых плантациях работодатели готовы платить от 25 до 35 злотых в час, однако жилье в этом случае рабочим не предоставляется.

Кроме непосредственного сбора спелого урожая, польские фермеры активно ищут персонал для сопутствующих работ — ухода за растениями и прополки грядок. В частности, в районе Слупска за такую деятельность предлагают около 5 000 злотых в месяц, к тому же от кандидатов вообще не требуют предыдущего опыта работы.

