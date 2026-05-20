ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 20 мая

оккупанты массированно теряют и технику. В частности, за сутки у врага стало гораздо меньше артсистем и танков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Утраты России.

Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на 20 мая 2026-го уничтожено 1 352 070 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 352 070 (+920) человек

  • танков — 11 943 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 586 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 42 400 (+60) ед.

  • РСЗО — 1 795 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1388 (+2) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1432 (+6) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 301 072 (+1 873) ед.

  • крылатые ракеты — 4632 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 97 868 (+268) ед.

  • специальная техника — 4 206 (+4) ед.

Напомним, на днях ВСУ атаковали два огромных НПЗ Кремля. В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. Он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, мощности которого позволяют перерабатывать около 17 млн. тонн нефти ежегодно.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
496
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie