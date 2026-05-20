Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 20 мая
оккупанты массированно теряют и технику. В частности, за сутки у врага стало гораздо меньше артсистем и танков.
По состоянию на 20 мая 2026-го уничтожено 1 352 070 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 352 070 (+920) человек
танков — 11 943 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 586 (+2) ед.
артиллерийских систем — 42 400 (+60) ед.
РСЗО — 1 795 (+3) ед.
средства ПВО — 1388 (+2) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1432 (+6) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 301 072 (+1 873) ед.
крылатые ракеты — 4632 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 97 868 (+268) ед.
специальная техника — 4 206 (+4) ед.
Напомним, на днях ВСУ атаковали два огромных НПЗ Кремля. В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. Он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, мощности которого позволяют перерабатывать около 17 млн. тонн нефти ежегодно.