Війна
556
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 20 травня

Окупанти масовано втрачають і техніку. Зокрема, за добу у ворога стало значно менше артсистем і танків.

Олена Капнік
Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 20 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 352 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 352 070 (+920) осіб

  • танків — 11 943 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 586 (+2) од.

  • артилерійських систем — 42 400 (+60) од.

  • РСЗВ — 1 795 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 388 (+2) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 432 (+6) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 301 072 (+1 873) од.

  • крилаті ракети — 4 632 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 97 868 (+268) од.

  • спеціальна техніка — 4 206 (+4) од.

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували два величезні НПЗ Кремля. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в місті Кстово Нижньогородської області. Він входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії, потужності якого дозволяють переробляти близько 17 млн тонн нафти щороку.

