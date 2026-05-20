Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 20 травня
Окупанти масовано втрачають і техніку. Зокрема, за добу у ворога стало значно менше артсистем і танків.
Станом на 20 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 352 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 352 070 (+920) осіб
танків — 11 943 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 586 (+2) од.
артилерійських систем — 42 400 (+60) од.
РСЗВ — 1 795 (+3) од.
засоби ППО — 1 388 (+2) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 432 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 301 072 (+1 873) од.
крилаті ракети — 4 632 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 97 868 (+268) од.
спеціальна техніка — 4 206 (+4) од.
Нагадаємо, днями ЗСУ атакували два величезні НПЗ Кремля. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в місті Кстово Нижньогородської області. Він входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії, потужності якого дозволяють переробляти близько 17 млн тонн нафти щороку.