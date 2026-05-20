Що робити, якщо не склав НМТ через обстріл: офіційне роз’яснення

Національний мультипредметний тест / © ТСН

Реклама

В Україні стартує національний мультипредметний тест (НМТ), проте безпекова ситуація залишається напруженою. Організатори пояснили, як діяти вступникам, якщо тестуванню передувала повітряна тривога або нічна атака росіян. Абітурієнти мають право на участь у додатковій сесії.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування освітніх оцінювань Українського центру оцінювання якості освіти Андрій Ночкін.

Ночкін пояснив, як діяти учасникам НМТ під час основних сесій у випадках, коли після масованих нічних атак і тривалих повітряних тривог їхній психоемоційний стан може вплинути на можливість скласти тестування.

Реклама

«Законодавством передбачено, що учасники НМТ, які не змогли розпочати або завершити роботи над тестом під час основних сесій НМТ через незалежні від них причини, можуть узяти участь у додаткових сесіях НМТ за умови подання заяви протягом трьох днів з дня проведення основної сесії, у якій вони брали/мали брати участь», — йдеться у дописі представника УЦОЯО.

Він роз’яснив алгоритм дій для учасників НМТ у двох можливих ситуаціях.

Що робити, якщо не можеш складати НМТ після тривоги чи обстрілу?

Перший варіант — якщо учасник прибув до тимчасового екзаменаційного центру, однак через наслідки нічних обстрілів і тривалих повітряних тривог не зміг почати або завершити тестування через погіршення самопочуття чи емоційного стану. У такому разі учасник повинен повідомити про це працівникам аудиторії. Відомості про погіршення стану мають бути внесені до документації тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Після цього необхідно подати заяву для участі в додатковій сесії НМТ:

або через відповідального за ТЕЦ до моменту виходу з центру;

або самостійно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти протягом трьох робочих днів після проведення основної сесії.

Що робити, якщо не прийшов на НМТ через тривогу чи обстріл?

Другий варіант стосується ситуації, коли учасник після нічних атак і тривалої тривоги розуміє, що через психоемоційний стан чи проблеми зі здоров’ям не зможе складати тестування та не приходить до пункту проведення НМТ. У такому випадку він також має право протягом трьох днів після основної сесії подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти з проханням допустити його до участі в додатковій сесії.

Реклама

В подібних випадках рішення про допуск до додаткових сесій ухвалюватимуть без вимоги надавати будь-які додаткові підтверджувальні документи.

Підготовка до НМТ — що треба знати

Нагадаємо, на НМТ-2026 абітурієнтам можуть відмовити в реєстрації, якщо вони вказали недостовірну інформацію, завантажили не всі необхідні документи або надали їхні копії з порушенням вимог законодавства. Також відмова можлива через неможливість забезпечити спеціальні умови складання тесту, зазначені в медичному висновку (у такому разі абітурієнт отримує право складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти).

До слова, МОН України дозволяє вступати до закладів профтехосвіти без складання НМТ чи інших іспитів, а в разі конкурсу проводиться лише співбесіда. Таким чином відомство заохочує абітурієнтів обирати критично важливі для економіки, ОПК, машинобудування та переробної промисловості спеціальності (зокрема, верстатник, оператор верстатів із ПК, зварювальник, токар, а в аграрних регіонах — слюсар сільгосптехніки та тракторист).

Новини партнерів