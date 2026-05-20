Кліщ уже вчепився, а лікарні немає: як правильно видалити та чого робити категорично не можна

Кліщ / © pixabay.com

Реклама

Сезон кліщів у розпалі, і правильні дії під час укусу можуть вберегти від небезпечних інфекцій. Експерти підготували покроковий алгоритм дій, який допоможе правильно витягнути паразита. Олія та спирт — під забороною.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Що робити, якщо вкусив кліщ?

У разі виявлення кліща не варто капати на нього олію, спирт чи крем — це може лише ускладнити процес видалення. Найкраще рішення — звернутися по допомогу до лікаря. Якщо ж такої можливості немає, кліща можна самостійно видалити за допомогою пінцета або спеціального пристрою.

Реклама

Для цього найкраще використовувати пінцет із тонкими загостреними кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів, який можна придбати в аптеці чи зоомагазині. Звичайний косметичний пінцет із тупими кінцями не підходить, адже він може стиснути тіло кліща та підвищити ризик інфікування.

Як користуватися спеціальним інструментом:

обережно підведіть інструмент під кліща якомога ближче до його хоботка;

злегка підніміть кліща та повільно прокручуйте інструмент в один бік — за або проти годинникової стрілки — поки кліщ не відчепиться;

не змінюйте напрямок обертання під час процедури.

Видалення кліща спеціальним інструментом / © Центр громадського здоров’я МОЗ України

Як видалити кліща пінцетом:

акуратно захопіть кліща максимально близько до шкіри, намагаючись тримати лише за хоботок, а не за тіло;

повільно та рівномірно тягніть вертикально вгору, без різких рухів і прокручування;

якщо частини кліща залишилися в шкірі, їх слід обережно видалити стерильною голкою або пінцетом.

Видалення кліща пінцетом / © Центр громадського здоров’я МОЗ України

Що робити після видалення кліща?

Після видалення кліща:

Реклама

обробіть місце укусу антисептиком — наприклад, спиртом чи хлоргексидином;

добре вимийте руки з милом;

самого кліща помістіть у герметичний контейнер або пакетик — живим чи мертвим — на випадок, якщо лікар порадить здати його на аналіз.

Як правильно утилізувати кліща?

Найкраще помістити його в герметичну ємність, обмотати скотчем, змити в унітаз або занурити у спирт. Не розчавлюйте кліща руками.

Коли потрібно звернутися до лікаря після укусу кліща?

Упродовж трьох тижнів після укусу варто уважно стежити за самопочуттям. Якщо з’явилися почервоніння, підвищена температура, біль у суглобах чи загальна слабкість — необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Особливу увагу слід звернути на появу характерного почервоніння у формі «мішені» — кіл навколо місця укусу. Це може свідчити про хворобу Лайма.

Де можна здати кліща на аналіз?

В Україні дослідження кліщів проводять лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) МОЗ. У кожному ЦКПХ є підрозділи, які перевіряють кліщів на наявність збудників інфекцій, зокрема борелій — бактерій, що викликають хворобу Лайма.

Реклама

Інформацію про адреси та графік роботи можна знайти на офіційних сайтах або в соцмережах ЦКПХ вашої області. Аналіз проводиться на платній основі.

Українців масово атакують кліщі — що треба знати, щоб не захворіти

Щоб зменшити ризик укусів кліщів, експерти радять ретельно підбирати колір вбрання, адже дослідження довели, що ці павукоподібні найчастіше обирають світлий одяг. Для додаткового захисту під час прогулянок у лісі чи парку варто носити сорочки з довгими рукавами та довгі штани, заправляючи їх у шкарпетки чи високе взуття, оскільки кліщі зазвичай лазять на висоті до 1,5 м. Також необхідно використовувати репеленти, а після повернення додому — уважно оглядати тіло та одяг, приділяючи особливу увагу зоні шиї, пахв, поясу та колін.

Пошук кліща на тілі або в шерсті собаки після прогулянки можна значно полегшити за допомогою смартфона та будь-якого застосунку «Лупа», який на iOS встановлений за замовчуванням, а на Android завантажується окремо. Головний секрет методу полягає в активації функції інверсії кольору в налаштуваннях програми: цей спеціальний фільтр кардинально змінює відображення і дозволяє миттєво помітити навіть найменшого паразита. Крім того, завдяки оптичному збільшенню камери легко відрізнити кліща від звичайної порошинки.

Новини партнерів