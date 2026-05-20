Трампу зв’язують руки навіть свої: президенту США хочуть "заблокувати" рішення щодо війни

Сенат США хоче обмежити повноваження Трампа / © Associated Press

У Сполучених Штатах Америки доволі давно обговорювали проблему ухвалення Трампом одноосібних рішень. Йому збиралися заборонити це робити вже кілька разів. Тепер це може стати реальністю — у Сенаті просувають законопроєкт, який направлений на обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану.

Однопартійці Трампа почали підтримувати цей законопроєкт і перейшли на сторону опозиції. Про це пише CNN.

У вівторок, 19 травня, Сенат США підтримав законопроєкт, за яким президент США Дональд Трамп більше не зможе ухвалювати військові рішення щодо Ірану одноосібно. Трампа зобов’яжуть отримувати схвалення через Конгрес перед будь-якими діями, пов’язаними з Іраном.

Законопроєкт підтримали 50 голосами проти 47. Це стало можливим завдяки тому, що республіканці — однопартійці Трампа — почали переходити на бік демократів. Разом з демократами за обмеження повноважень Трампа проголосували Ренд Пол, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді.

Деякі депутати вперше підтримали законопроєкт від демократів. Голосування за законопроєкт відбулося після того, як Сенат відхилив попередні сім спроб з аналогічною пропозицією.

Проте є сумніви, що законопроєкт таки ухвалять, адже на голосуванні не було ще кількох республіканців, які не дадуть йому пройти.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер у квітні 2026 року оголосив, що демократи щотижня добиватимуться того, аби військові повноваження Трампа обмежили, доки засідає Сенат.

Деякі республіканці заявили, що Конгрес повинен відігравати роль у санкціонуванні війни або принаймні здійснювати суворіший нагляд за діями Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі активно займається підготовкою та плануванням військової операції проти Ірану. На його думку, такий крок є популярним рішенням, що має підтримку серед громадськості. Він ігнорує думку великої кількості американців.

Очільник Білого дому також чітко окреслив часові межі для дипломатичного врегулювання, виділивши Тегерану лише кілька днів. За словами Трампа, йдеться про обмежений проміжок часу — орієнтовно до кінця цього тижня або до початку наступного.

При цьому Трамп зазначив, що не планує детально роз’яснювати суспільству передумови та причини можливого зіткнення. Він додав, що просто не має на це часу.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що вирішив відкласти запланований на найближчий день військовий удар по Ірану. Таке рішення він ухвалив після звернення лідерів Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Вони закликали відмовитися від атаки, оскільки ще є шанс досягти домовленостей. За словами Трампа, потенційна угода має гарантувати відсутність в Ірану ядерної зброї.

Водночас Трамп заявив, що США повністю готові до масштабної військової операції, якщо дипломатичні зусилля проваляться.

