Іран передав США нові умови миру: Трамп зробив заяву

Пакистан передав США нові умови Ірану щодо миру на Близькому Сході, оскільки попередні переговори зайшли в глухий кут.

Про це повідомило пакистанське джерело агентству Reuters.

Що пропонують в Ірані

За інформацією пакистанського джерела журналістів, дипломатичний процес ускладнюється нестабільністю позицій учасників конфлікту. Співрозмовник медіа зазначив, що часу на подолання розбіжностей залишилося мало, оскільки обидві країни постійно змінюють свої вимоги.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив роль Ісламабада як посередника, зазначивши, що Тегеран передав свої пропозиції американській стороні саме через Пакистан.

Нові переговори знадобилися після заяви Дональда Трампа минулого тижня. Президент США сказав, що квітнева угода про припинення вогню з Іраном «перебуває на штучній вентиляції легень». На думку Вашингтона, остання відповідь Тегерана показала, що між країнами досі є великі розбіжності.

Спірні питання та вимоги сторін

Основними чинниками, які гальмують переговорний процес, залишаються ядерна програма Ірану та ситуація в Ормузькій протоці. Наразі Тегеран блокує там судноплавство, через яке зазвичай транспортується п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.

Іранська сторона наполягає на припиненні бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном, де триває протистояння між Ізраїлем та угрупованням «Хезболла». До переліку вимог Тегерана також входять:

компенсація за завдані внаслідок війни збитки;

скасування військово-морської блокади з боку США;

гарантії безпеки від подальших нападів;

відновлення міжнародних продажів іранської нафти.

Іран відмовляється обговорювати свою ядерну програму, поки повністю не припиняться бойові дії. Через затягування переговорів в іранському МЗС заявили, що готові до війни, якщо дипломатія зазнає невдачі. Зокрема, речник відомства Есмаїл Багаї на пресконференції наголосив, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій.

«Щодо їхніх погроз, будьте певні, що мы повністю усвідомлюємо, як належним чином реагувати навіть на найменшу помилку з боку протилежної сторони», — заявив Багаї.

Реакція США — що заявив Трамп

Як повідомив у соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп, США відмовилися від наміру завдати військового удару по Ірану, який був запланований на 19 травня. Рішення зумовлене триванням інтенсивного дипломатичного процесу за участю керівників провідних держав Близького Сходу.

За заявою американського лідера, посередницькі функції у переговорному процесі взяли на себе емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд та президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян. Кінцевою метою цих консультацій є підписання нової угоди стосовно іранської ядерної програми.

Дональд Трамп акцентував, що ймовірна майбутня домовленість має базуватися на абсолютній відмові Ірану від створення та розробки ядерного озброєння. Він зауважив, що відтермінував атаку з поваги до дипломатичних зусиль та позиції партнерів у регіоні, очікуючи на конкретні результати перемовин.

Попри призупинення військової операції, очільник Білого дому наголосив на збереженні високого рівня бойової готовності американської армії. За словами Трампа, якщо дипломатія зазнає невдачі, американські військові готові одразу повернутися до планування атаки проти Ірану.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, що радники Трампа вже підготували сценарії відновлення військових ударів у разі, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

До слова, Іран хоче використати Ормузьку протоку як новий важіль тиску — тепер не лише через нафту, а й через підводні інтернет-кабелі, якими проходять дані між Європою, Азією та країнами Перської затоки.

