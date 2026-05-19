У Харкові зафіксували два влучання дронів РФ: спалахнула пожежа

У Харкові вночі проти 19 травня зафіксували щонайменше два влучання ворожих безпілотників. Один із ударів стався у Новобаварському районі міста, де після атаки виникла пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, спочатку було зафіксовано “приліт” у Холодногірському районі Харкова. Наразі інформація про руйнування та можливих постраждалих уточнюється.

Згодом стало відомо про ще одне влучання російського дрона — у Новобаварському районі. На місці удару виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місцях атак.

Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Атака на Харків — наслідки

Днями мер Ігор Терехов повідомив, близько 07:00 що у Шевченківському районі дрон вдарив у центральній частині міста. «Приліт» стався просто у дорогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

У Київському районі сталося падіння уламків дрона на дитячій майданчик. Окрім того, близько 09:00 сталося влучання «Молнії» у гаражний кооператив.

«Троє постраждалих внаслідок удару по Київському району», — додав Терехов.

Окрім того. зафіксовано падіння уламків ворожого дрону в Основ’янському районі. Минулося без постраждалих.

