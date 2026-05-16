Від ранку РФ атакує один з обласних центрів: дрони вдарили по житловому району - перші деталі

Атака на Харків. / © Associated Press

Зранку 16 травня російська армія атакувала Харків. Обласний центр перебуває під атакою російських дронів.

Про це повідомила місцева влада.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під прицілом опинилися Шевченківський і Київський район міста. Постраждала одна людина.

Атака на Харків — наслідки

Мер Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі дрон вдарив у центральній частині міста. «Приліт» стався просто у дорогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

У Київському районі сталося падіння уламків дрона на дитячій майданчик.Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, цієї ночі також РФ потужно вгатила по Одещині. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлової забудови в Ізмаїлі. Унаслідок пошкодження повітряних ліній без електроенергії залишаються 22 662 абоненти.

