Шамани, відьми та "білі пані": які українські політики хочуть "домовитися з дияволом" та потойбіччям

Українські політки радяться із астрологами та відьмами / © ТСН

Реклама

Цитування в суді листування ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологинею «Веронікою феншуй» змусило нас пригадати, хто іще з українських політиків консультується з різноманітними віщунами та провидцями. Послугами мольфарів та ворожок користувались і радянські керівники, і нинішні топпосадовці.

Хто з них намагався приручити потойбіччя — у сюжеті Марії Васильєвої.

Алтайські шамани та «хрести» Межигір'я

Після втечі Віктора Януковича у 2014 році відвідувачі Межигір'я побачили моторошну картину — хижих птахів, прибитих до дерев'яних хрестів. Хоча пізніше це назвали дикунським способом відлякувати птахів від голуб'ятні, чутки про окультизм Януковича мали підґрунтя. Експрезидент був надзвичайно забобонним: мав власного духівника, каплицю та вівтар у резиденції. Але шукав він там лише особистого захисту. Для цього годилися навіть алтайські шамани, до яких його привадило оточення Путіна.

Реклама

Тарас Чорновіл, колишній соратник Януковича: «Після цих зустрічей там — "мракобесие американського империализма, агрессивный блок НАТО"... Всьо, всьо! Шамани діставали відповідні інструкції, говорили йому те, що треба: "Боронь Боже, з НАТО не співпрацюй, вони твою ауру забруднять"».

«Біла пані» та пророцтва Павла Глоби

Чимало езотериків завжди «товклось» біля Юлії Тимошенко. У 90-х астролог Павло Глоба віщував їй перемогу, називаючи «королевою в білому».

Павло Глоба (архів): «На берегах Борисфена з'явиться біла пані, яка буде довго триматись на плаву і вона може стати керівницею цілої держави. Їй ніколи не пощастить більше, ніж в період з 2010-го по 2015-й рік».

Пророцтво не справдилося — Тимошенко програла вибори 2010 року і потрапила за ґрати. Проте політтехнологи роками використовували цей образ. Навіть на початку 2026 року Тимошенко помітили в компанії Марії Тихої, яка називає себе відьмою-некроманткою. Тиха підтримала політикиню в суді у справі про підкуп депутатів.

Реклама

Марія Тиха, відьма-некромантка: «До мене приходить багато чиновників. Тому що до них приходить СБУ, стукає у двері і починаються оці розбірки... І вони просять звертатись до диявола, щоби їх не посадили в тюрму».

Хабар у шість мільйонів та «порада батюшки»

Кумедний епізод стався у 2020 році у справі про найбільший в історії України хабар (6 млн доларів) від Миколи Злочевського. Виявилося, що один із підручних Злочевського перед передачею грошей радився з «провидцем».

Євген Шевченко, агент НАБУ: «Він такий замислився секунд на 10, і такий: "Так, зараз я відчуваю... Що сили зверху нам кажуть?". І потім такий: "Да, все буде добре! Я бачу багато грошей, все буде добре!"».

Хабарників тоді взяли «на гарячому», а гроші пішли державі.

Реклама

Чому вони в це вірять?

Віщуни та «батюшки» не бояться обманювати заможних клієнтів, бо добре знають їхню психологію. Політики, корупціонери та бізнесмени — це просто люди, які бояться невідомого, потребують заспокоєння та вірять у забобони. Вони носять червоні нитки на зап'ястках та амулети, сподіваючись «задобрити» потойбічні сили. Про всяк випадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАГРОЗА З БІЛОРУСІ! Київ у жалобі! Трамп у Китаї! Мольфари для політиків! | ТСН 20:00 15 травня

Новини партнерів