ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
3 хв

Шамани, відьми та "білі пані": які українські політики хочуть "домовитися з дияволом" та потойбіччям

Від алтайських шаманів до відьом-некроманток у судах: ТСН дослідила, чому українські політики та топчиновники вірять віщунам і як намагаються «задобрити» потойбіччя.

Автор публікації
Фото автора: Марія Васильєва Марія Васильєва
Коментарі
Українські політки радяться із астрологами та відьмами

Українські політки радяться із астрологами та відьмами / © ТСН

Цитування в суді листування ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологинею «Веронікою феншуй» змусило нас пригадати, хто іще з українських політиків консультується з різноманітними віщунами та провидцями. Послугами мольфарів та ворожок користувались і радянські керівники, і нинішні топпосадовці.

Хто з них намагався приручити потойбіччя — у сюжеті Марії Васильєвої.

Алтайські шамани та «хрести» Межигір'я

Після втечі Віктора Януковича у 2014 році відвідувачі Межигір'я побачили моторошну картину — хижих птахів, прибитих до дерев'яних хрестів. Хоча пізніше це назвали дикунським способом відлякувати птахів від голуб'ятні, чутки про окультизм Януковича мали підґрунтя. Експрезидент був надзвичайно забобонним: мав власного духівника, каплицю та вівтар у резиденції. Але шукав він там лише особистого захисту. Для цього годилися навіть алтайські шамани, до яких його привадило оточення Путіна.

Тарас Чорновіл, колишній соратник Януковича: «Після цих зустрічей там — "мракобесие американського империализма, агрессивный блок НАТО"... Всьо, всьо! Шамани діставали відповідні інструкції, говорили йому те, що треба: "Боронь Боже, з НАТО не співпрацюй, вони твою ауру забруднять"».

«Біла пані» та пророцтва Павла Глоби

Чимало езотериків завжди «товклось» біля Юлії Тимошенко. У 90-х астролог Павло Глоба віщував їй перемогу, називаючи «королевою в білому».

Павло Глоба (архів): «На берегах Борисфена з'явиться біла пані, яка буде довго триматись на плаву і вона може стати керівницею цілої держави. Їй ніколи не пощастить більше, ніж в період з 2010-го по 2015-й рік».

Пророцтво не справдилося — Тимошенко програла вибори 2010 року і потрапила за ґрати. Проте політтехнологи роками використовували цей образ. Навіть на початку 2026 року Тимошенко помітили в компанії Марії Тихої, яка називає себе відьмою-некроманткою. Тиха підтримала політикиню в суді у справі про підкуп депутатів.

Марія Тиха, відьма-некромантка: «До мене приходить багато чиновників. Тому що до них приходить СБУ, стукає у двері і починаються оці розбірки... І вони просять звертатись до диявола, щоби їх не посадили в тюрму».

Хабар у шість мільйонів та «порада батюшки»

Кумедний епізод стався у 2020 році у справі про найбільший в історії України хабар (6 млн доларів) від Миколи Злочевського. Виявилося, що один із підручних Злочевського перед передачею грошей радився з «провидцем».

Євген Шевченко, агент НАБУ: «Він такий замислився секунд на 10, і такий: "Так, зараз я відчуваю... Що сили зверху нам кажуть?". І потім такий: "Да, все буде добре! Я бачу багато грошей, все буде добре!"».

Хабарників тоді взяли «на гарячому», а гроші пішли державі.

Чому вони в це вірять?

Віщуни та «батюшки» не бояться обманювати заможних клієнтів, бо добре знають їхню психологію. Політики, корупціонери та бізнесмени — це просто люди, які бояться невідомого, потребують заспокоєння та вірять у забобони. Вони носять червоні нитки на зап'ястках та амулети, сподіваючись «задобрити» потойбічні сили. Про всяк випадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАГРОЗА З БІЛОРУСІ! Київ у жалобі! Трамп у Китаї! Мольфари для політиків! | ТСН 20:00 15 травня

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie