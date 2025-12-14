Шаманка продавала екзорцизм коштовностей: скільки вона заробила на "проклятих" прикрасах

Золоті сережки / © Credits

В Австрії поліція розшукує 44-річну жінку, яка видавала себе за шаманку та, за даними слідства, ошукала десятки людей на понад 11 мільйонів доларів.

Про це пише Oddity Central.

Разом зі своєю 19-річною дочкою вона переконувала жертв, що їхні прикраси прокляті та потребують спеціальних ритуалів очищення.

Маріана Міхайловіч діяла у Відні та Мюнхені, де разом із донькою Анною підшуковувала заможних жінок просто на вулицях. Вони запевняли потенційних жертв, що можуть позбавити їхні коштовності «злих духів» за допомогою шаманських обрядів — звісно, за значну плату.

За інформацією прокуратури, жінки залякували потерпілих моторошними «видіннями» — розповідали про нібито неминучі тяжкі хвороби або смертельні аварії, які можуть спіткати їхніх близьких. Єдиним способом уникнути трагедій, за словами шахрайок, було проведення екзорцизму над ювелірними виробами.

Маріана Міхайловіч

Отримавши гроші та коштовності, Міхайловіч і її донька припиняли будь-яке спілкування з жертвами. Слідство встановило, що за останні десять років вони ошукали щонайменше 19 осіб у Німеччині та Австрії.

Як повідомляє The Telegraph, одна з жінок передала Міхайловіч понад 673 тисячі доларів, повіривши, що нібито одержима демонами. Інша жертва заплатила понад 65 тисяч доларів, сподіваючись вилікуватися від раку. Згодом вона померла від хвороби.

Зібравши докази, австрійська поліція провела обшук у будинку родини Міхайловічів у Відні. Правоохоронці заарештували доньку Анну, 48-річного чоловіка Маріани та її 29-річного сина. Сама жінка, яку вважають головною фігуранткою справи, наразі перебуває в розшуку.

Під час обшуків поліція виявила 25 кілограмів золотих злитків, ювелірні прикраси, елітні годинники, готівку в швейцарських франках і доларах США, а також 14 автомобілів. Водночас суд зобов’язав підозрюваних сплатити лише трохи більше 2 мільйонів доларів, оскільки слідству не вдалося довести, що все вилучене майно було отримане злочинним шляхом. Захист заявив, що кошти нібито походять із подарунків, спадщини та операцій з нерухомістю.

