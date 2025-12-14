ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

День ангела 14 грудня: кого та як вітати з іменинами

14 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 грудня, день ангела

Який сьогодні, 14 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 грудня

14 грудня 2025 року привітайте з іменинами Миколу, Филимона.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, здається, ніби він навіть відчужений. В дорослому віці гостро реагує на несправедливість.

Филимон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “доброзичливий”. В дитинстві пустотливий, рухливий. В дорослому віці стає жалісливим, вразливим.

День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій захисний ангел завжди був поруч, оберігаючи від смутку та негараздів, а кожен день приносив радість, натхнення та теплі усмішки.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, гармонією та добром, а ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом і оберігає від усього зла.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували любов і спокій, а ангел-охоронець щодня наповнював твоє життя щастям і добробутом.

***

З днем ангела! Хай твоє життя буде як яскрава казка, де поруч завжди твій ангел, що дарує тепло, натхнення та віру у найкраще.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел оберігав твої мрії, додавав сил у складні моменти та дарував безмежну радість у кожному дні.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie