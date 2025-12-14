- Дата публікації
День ангела 14 грудня: кого та як вітати з іменинами
14 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 14 грудня
14 грудня 2025 року привітайте з іменинами Миколу, Филимона.
Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, здається, ніби він навіть відчужений. В дорослому віці гостро реагує на несправедливість.
Филимон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “доброзичливий”. В дитинстві пустотливий, рухливий. В дорослому віці стає жалісливим, вразливим.
День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій захисний ангел завжди був поруч, оберігаючи від смутку та негараздів, а кожен день приносив радість, натхнення та теплі усмішки.
***
З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, гармонією та добром, а ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом і оберігає від усього зла.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували любов і спокій, а ангел-охоронець щодня наповнював твоє життя щастям і добробутом.
***
З днем ангела! Хай твоє життя буде як яскрава казка, де поруч завжди твій ангел, що дарує тепло, натхнення та віру у найкраще.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел оберігав твої мрії, додавав сил у складні моменти та дарував безмежну радість у кожному дні.