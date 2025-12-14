ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

У Сумах уночі пролунав вибух — ЗМІ

Вибух пролунав під час оголошеної повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Сумах вночі пролунав вибух

У Сумах вночі пролунав вибух / © Getty Images

У Сумах в ніч проти 14 грудня пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне, з посилання на власних кореспондентів.

Повідомлення про вибух зʼявилося о пів на першу ночі.

«У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.

На момент вибуху у області та місті була оголошена повітряна тривога, однак інформація від Повітряних сил щодо можливих атак — відсутня.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.

Ми раніше інформували, що через масовану атаку дронів у Сумах зникло світло, лунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie