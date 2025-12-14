- Дата публікації
У Сумах уночі пролунав вибух — ЗМІ
Вибух пролунав під час оголошеної повітряної тривоги.
У Сумах в ніч проти 14 грудня пролунав вибух.
Про це інформує Суспільне, з посилання на власних кореспондентів.
Повідомлення про вибух зʼявилося о пів на першу ночі.
«У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.
На момент вибуху у області та місті була оголошена повітряна тривога, однак інформація від Повітряних сил щодо можливих атак — відсутня.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.
Ми раніше інформували, що через масовану атаку дронів у Сумах зникло світло, лунали вибухи.