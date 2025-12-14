Вольфганг Ішингер / © Associated Press

Поки війна в Україні триває, Європа перебуває у відносній безпеці, у разі, якщо українці складуть зброю, агресор отримає час для перегрупування, а його наступною метою може стати НАТО.

Про це заявив колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю DW.

Він наголосив на ключовій ролі України у стримуванні агресивних намірів Росії та забезпеченні безпеки всього європейського континенту.

«Поки ця війна — війна Росії проти України — ведеться рішуче та мужньо нашими українськими друзями, Європа в безпеці», — заявив Ішингер.

За його словами, безпека Європи значною мірою ґрунтується на тому, що українці вже багато років фактично стримують армію РФ у запеклій боротьбі.

Водночас ексчиновник застеріг: ситуація може кардинально змінитися після завершення бойових дій.

«У момент, коли ця війна закінчиться, коли зброя змовкне на Донбасі та в інших регіонах України, Кремль знову отримає весь час світу», — зазначив він.

Ішингер пояснив, що Росія має значні ресурси для відновлення військового потенціалу.

«Росія — країна, розтягнута на десять або одинадцять часових поясів, і вона матиме достатньо часу, щоб перегрупуватися», — додав він.

При цьому, на його думку, зусилля Європи із самозахисту після війни не зменшаться, а лише посиляться.

«Досі основний тягар несуть українці. Після закінчення війни нам доведеться нести набагато більшу частину цього тягаря», — наголосив ексглава Мюнхенської конференції з безпеки.

На завершення Ішингер погодився з оцінкою генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який вважає, що Північноатлантичний альянс може стати наступною ціллю Кремля після України.

Раніше повідомлялося, що європейські чиновники висловлюють серйозне занепокоєння тим, що Росія може використати нову мирну угоду щодо завершення війни в Україні, досягнуту за посередництва США, як привід для повторного вторгнення на територію Донбасу.

Ми раніше інформували, що президент США провів напружену телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії, під час якої закликав їх змусити українського президента погодитись на значні територіальні втрати та обмеження чисельності армії.