“Дотиснути” Зеленського: WSJ дізнався, чого Трамп вимагав від європейських лідерів

Між Вашингтоном та європейськими столицями зростає напруга через різні погляди на завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп наполягає на негайному припиненні вогню на умовах, які вимагають від Києва болючих поступок, і змушує європейських союзників підтримати цей тиск.

Про деталі кулуарних переговорів повідомляє The Wall Street Journal.

Зеленський «повинен» прийняти умови

У середу, 10 грудня, відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Джерела видання описують цю бесіду як «напружену».

Трамп прямо заявив канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та іншим лідерам, що вони «повинні тиснути на Зеленського», аби той погодився на умови американського мирного плану.

Ключові пункти цього плану, які викликають найбільший спротив Києва:

значні територіальні втрати (фактичне визнання окупації),

обмеження розміру української армії.

Трамп також повторив свою критику на адресу Зеленського, заявивши, що той нібито «не читав» попередній американський план, і дав зрозуміти, що не збирається переглядати запропоновані Вашингтоном умови.

Позиція Європи та України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Україна та європейські союзники надіслали Трампу свою відповідь на його пропозиції у спробі пришвидшити переговори про припинення вогню. Мерц сподівається зустрітися з Трампом вже цими вихідними, щоб обговорити розбіжності.

«Європа хоче досягти припинення вогню і припинити вбивства в Україні, забезпечити це надійними гарантіями безпеки, але зробити це, „зберігаючи інтереси безпеки Європи“», — наголосив німецький канцлер.

Головна перепона — території

Водночас видання констатує, що між сторонами залишаються «великі прогалини», особливо в питанні територій. Москва вимагає від України вивести війська зі всієї Донецької області, яку вона не змогла захопити силою.

Зеленський категорично відкидає можливість одноосібної передачі земель.

«Зеленський давно каже, що як президент він не може в односторонньому порядку вирішувати долю українських територій, це має бути схвалено українським народом», — пише WSJ.

Соціологія підтверджує складність ситуації: згідно з опитуванням КМІС, восени 54% українців виступали проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо це означає продовження війни.

Нагадаємо, Зеленський відверто прокоментував перебіг мирних переговорів, назвавши нинішній етап «найскладнішою останньою милею». За його словами, Росія боїться тиску Трампа, але не хоче миру.