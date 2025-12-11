Росія боїться тиску Трампа, але не хоче миру: Зеленський оцінив ризик зриву переговорів

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Чи може Росія в останній момент вийти з переговорного процесу? Президент України Володимир Зеленський не виключає такого сценарію, хоча Київ робить усе можливе, щоб досягти справедливого результату, не поступаючись суверенітетом.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

«Все може бути зруйноване»

Зеленський охарактеризував нинішню стадію дипломатичного процесу як критичну.

«Я вважаю, що остання миля найскладніша. Може бути, на жаль, все зруйноване зараз з різних причин. Є багато ризиків щодо цього», — зазначив президент.

Він підкреслив, що українська сторона займає конструктивну позицію. Триває постійний обмін пропозиціями через американських партнерів.

«Ми діємо, ми кожного дня працюємо. Вони відправили документ, є до нього питання, ми його доопрацювали, дещо змінили форми, додали ідей, і відправили їм документ. Саме так це працює», — пояснив механізм перемовин Зеленський, додавши, що Київ перебуває на зв’язку з Вашингтоном щодня, а іноді й по кілька разів на день.

Водночас він наголосив: конструктивність не означає капітуляцію.

«Ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо», — зауважив президент.

Фактор Трампа і страх Кремля

На думку президента, Росія не демонструє щирого бажання закінчити війну. Те, що Москва взагалі бере участь у переговорах, зумовлено двома причинами: серйозними економічними проблемами та острахом перед новою адміністрацією США.

«Я вважаю, що в них є серйозні економічні проблеми… їм потрібна, на мій погляд, пауза», — сказав Зеленський.

Крім того, Кремль розуміє ризики конфронтації з Дональдом Трампом. Якщо Путін відмовиться від миру, реакція США може бути жорсткою.

«Буде ще складніше, якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не хочуть закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього», — пояснив український лідер.

Зеленський також застеріг партнерів від «дипломатичних трюків» Росії, до яких Москва часто вдавалася раніше, щоб уникнути посилення санкцій.

Нагадаємо, на думку Володимира Огризка, Трамп не вийде з мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Причина в тому, що участь у процесі є вигідною для Вашингтона, а допомогу Уктраїні підтримують понад 64% американців.