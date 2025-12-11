- Дата публікації
Курс валют на 11 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти. Долар кілька днів зростає у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 11 грудня. Долар знову додав аж 10 коп. Євро зріс ще на 12 коп. Польський злотий підвищився на 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,28 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,21 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,64 (+4 коп.)
