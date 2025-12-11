Курс валют на 11 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив курс валют на четвер, 11 грудня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 11 грудня. Долар знову додав аж 10 коп. Євро зріс ще на 12 коп. Польський злотий підвищився на 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,28 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,21 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,64 (+4 коп.)

Нагадаємо, від старту програми «Зимова підтримка» відбулося вже кілька хвиль грошових виплат. Втім, досі кошти отримали не всі. Подано 15,8 млн заяв на отримання «зимової тисячі». Оформлення заявок триватиме до 24 грудня.

