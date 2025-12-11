ТСН у соціальних мережах

Путін водить Трампа за ніс, а Європа боїться відповісти – Der Spiegel

Володимир Путін почувається напрочуд комфортно: його війська наступають, а Дональд Трамп готовий вести переговори у зручному для Кремля форматі бізнес-угод. Німецькі аналітики попереджають: Європа ризикує стати головним лузером цієї гри, якщо не припинить боятися і не почне діяти жорстко, як це роблять Китай чи Бразилія.

Володимир Путін та Дональд Трамп

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Поки в Україні тривають запеклі бої, у великій геополітиці формується небезпечний для Києва та Брюсселя тандем. Володимир Путін знайшов «ключик» до Дональда Трампа та його спецпосланця Стіва Віткоффа — це гроші та бізнес.

Про те, чому стара стратегія Європи провалилася і як діяти далі, пише Der Spiegel.

Пастка «бізнес-мислення»

Трамп щиро вірить, що Путін мріє знову «робити бізнес». Кремль майстерно підігрує цьому, використовуючи той факт, що нова команда Білого дому мислить майже виключно категоріями бізнес-угод.

«Путін любить розповідати про запити від американських компаній, які нібито лежать у нього на столі і які мріють увірватися на російський ринок», — зазначає видання.

Це та сама приманка, на яку роками ловилася Німеччина. Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр просував концепцію «зміни через торгівлю/зближення» (Wandel durch Verflechtung), яка зазнала краху. Тепер на ті самі граблі наступають США.

Для Путіна це ідеальна ситуація. Він веде переговори без поспіху, адже час грає на нього: лише у листопаді РФ захопила 505 кв. км української території, а втрата Покровська може стати найбільшим ударом після падіння Бахмута.

Погляд на Європу: суміш жалю та зневаги

На думку журналістів, Трамп дивиться на європейських лідерів із «сумішшю жалю та зневаги». І Європа сама в цьому винна.

ЄС має 450 мільйонів населення та другу за потужністю економіку світу (18 трильйонів євро ВВП). У Європи є гроші та технології для створення власних дронів, танків і винищувачів. Але все розбивається об національний егоїзм та страх перед Вашингтоном.

«Трамп може принизити Європу лише тоді, коли Європа сама себе принижує», — констатує Spiegel.

Уроки Бразилії та Китаю

Видання наводить приклади країн, які змогли поставити Трампа на місце, бо зрозуміли просту істину: він поважає силу і зневажає підлабузництво.

  • Китай відповів на мита Трампа обмеженням експорту рідкоземельних металів та блокуванням імпорту сої. Трамп відступив, злякавшись гніву власних фермерів.

  • Бразилія тимчасово заблокувала соцмережу X (Twitter) через дезінформацію. Трамп не зміг довго тримати 50% мита на бразильську каву, бо США залежні від імпорту.

Ці країни діяли з позиції сили. Європа ж боїться використати свої козирі — наприклад, регулювання американських техногігантів (Facebook, X, OpenAI), які не можуть дозволити собі втратити європейський ринок.

«Було б наївно покладатися на НАТО, поки Трамп сидить у Білому домі», — резюмують автори, закликаючи ЄС нарешті подорослішати і стати незалежним гравцем.

Нагадаємо, президент США провів напружену телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії. Трамп закликав їх змусити Зеленського погодитись на значні територіальні поступки та обмеження чисельності армії.

