США проголосували проти української резолюції щодо ЧАЕС і пояснили причину

США проголосували проти української резолюції ООН щодо Чорнобиля / © unsplash.com

США разом з Росією, Китаєм, КНДР, Білоруссю, Кубою, Нікарагуа та Нігером стали країнами, які проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН, присвяченої посиленню міжнародної співпраці в питанні наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Про це сказав заступник представника ECOSOC Джонатан Шрієр.

Документ, внесений Україною, передбачав кілька важливих змін:

корекцію транслітерації назви Chernobyl на Chornobyl;

чітке зазначення приналежності станції Україні;

засудження атак російських дронів на захисний саркофаг ЧАЕС.

Представник місії США в ООН пояснив, що негативне голосування не відображає відсутності підтримки України або проблем із ядерною безпекою. Причиною стало те, що текст резолюції містив посилання на Порядок денний сталого розвитку до 2030 року, які Вашингтон вважає несумісними з національним суверенітетом США.

Нібито через схожі причини США також утрималися від голосування за низку інших резолюцій, зокрема щодо безпеки гуманітарного персоналу та міжнародної співпраці у сфері природних катастроф.

Водночас у заяві наголошується, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть міжнародні ініціативи у сфері ядерної безпеки та сприятимуть заходам, спрямованим на запобігання інцидентам на українських ядерних об’єктах.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо зміцнення міжнародної співпраці та координації зусиль з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ підтримали 97 країн.