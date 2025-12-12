ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

«Миттєве скасування бронювання»: у Мінекономіки пояснили нові правила

Інформація про нібито миттєве скасування відстрочки для працівників критично важливих підприємств є некоректною.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бронювання працівників

Бронювання працівників / © ТСН.ua

Міністерство економіки України спростувало поширену у ЗМІ інформацію про те, що «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження».

У відомстві пояснили, що таке трактування є хибним.

Мінекономіки підкреслює, що базовий механізм бронювання не змінився.

Що залишається без змін:

  • відстрочка, як і раніше, надається працівнику через підприємство, яке має статус критично важливого.

  • якщо підприємство втрачає цей статус, бронювання його працівників припиняється — ця норма діє від початку запуску системи бронювання і не є нововведенням.

Нові правила навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств.

Що змінилося:

  • працівників підприємств оборонно-промислового комплексу тепер можна бронювати на строк 45 календарних днів;

  • скасовано 72-годинний строк на перевірку списків працівників, поданих на бронювання.

У міністерстві пояснили, що ці зміни дають змогу компаніям не втрачати фахівців під час формальних процедур та забезпечувати безперервну роботу.

Підприємства, які відповідають встановленим критеріям, і надалі можуть бронювати працівників у звичному порядку.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні зобов’язані перевіряти наявність військово-облікових документів у громадян під час оформлення на роботу. Ігнорування цієї вимоги може спричинити накладення штрафних санкцій.

Ми раніше інформували, що критично важливі підприємства до 1 лютого 2026 року зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше — термін опрацювання заявок скорочено до 24 годин.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie