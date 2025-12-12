- Дата публікації
«Миттєве скасування бронювання»: у Мінекономіки пояснили нові правила
Інформація про нібито миттєве скасування відстрочки для працівників критично важливих підприємств є некоректною.
Міністерство економіки України спростувало поширену у ЗМІ інформацію про те, що «відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження».
У відомстві пояснили, що таке трактування є хибним.
Мінекономіки підкреслює, що базовий механізм бронювання не змінився.
Що залишається без змін:
відстрочка, як і раніше, надається працівнику через підприємство, яке має статус критично важливого.
якщо підприємство втрачає цей статус, бронювання його працівників припиняється — ця норма діє від початку запуску системи бронювання і не є нововведенням.
Нові правила навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств.
Що змінилося:
працівників підприємств оборонно-промислового комплексу тепер можна бронювати на строк 45 календарних днів;
скасовано 72-годинний строк на перевірку списків працівників, поданих на бронювання.
У міністерстві пояснили, що ці зміни дають змогу компаніям не втрачати фахівців під час формальних процедур та забезпечувати безперервну роботу.
Підприємства, які відповідають встановленим критеріям, і надалі можуть бронювати працівників у звичному порядку.
Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні зобов’язані перевіряти наявність військово-облікових документів у громадян під час оформлення на роботу. Ігнорування цієї вимоги може спричинити накладення штрафних санкцій.
Ми раніше інформували, що критично важливі підприємства до 1 лютого 2026 року зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше — термін опрацювання заявок скорочено до 24 годин.