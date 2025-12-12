«Мгновенная отмена бронирования»: в Минэкономики объяснили новые правила

Бронирование работников / © ТСН.ua

Реклама

Министерство экономики Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения.

В ведомстве объяснили , что такая трактовка ошибочна.

Минэкономики подчеркивает, что базовый механизм бронирования не изменился.

Реклама

Что остается без изменений:

отсрочка по-прежнему предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного.

если предприятие теряет этот статус, бронирование его работников прекращается – эта норма действует с начала запуска системы бронирования и не является новшеством.

Новые правила, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий.

Что изменилось:

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь можно бронировать сроком 45 календарных дней;

отменен 72-часовой срок на проверку списков работников, представленных на бронирование.

В министерстве объяснили, что эти изменения позволяют компаниям не терять специалистов во время формальных процедур и обеспечивать непрерывную работу.

Реклама

Предприятия, которые отвечают установленным критериям, и дальше могут бронировать работников в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине обязаны проверять наличие военно- учетных документов у граждан при оформлении на работу. Игнорирование этого требования может повлечь за собой наложение штрафных санкций .

Мы ранее информировали, что критически важные предприятия до 1 февраля 2026 смогут бронировать своих работников через портал «Действие» в три раза быстрее — срок обработки заявок сокращен до 24 часов .