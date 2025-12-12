ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

«Мгновенная отмена бронирования»: в Минэкономики объяснили новые правила

Информация о якобы мгновенной отмене отсрочки для работников критически важных предприятий некорректна.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бронирование работников

Бронирование работников / © ТСН.ua

Министерство экономики Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения.

В ведомстве объяснили , что такая трактовка ошибочна.

Минэкономики подчеркивает, что базовый механизм бронирования не изменился.

Что остается без изменений:

  • отсрочка по-прежнему предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного.

  • если предприятие теряет этот статус, бронирование его работников прекращается – эта норма действует с начала запуска системы бронирования и не является новшеством.

Новые правила, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий.

Что изменилось:

  • работников предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь можно бронировать сроком 45 календарных дней;

  • отменен 72-часовой срок на проверку списков работников, представленных на бронирование.

В министерстве объяснили, что эти изменения позволяют компаниям не терять специалистов во время формальных процедур и обеспечивать непрерывную работу.

Предприятия, которые отвечают установленным критериям, и дальше могут бронировать работников в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине обязаны проверять наличие военно- учетных документов у граждан при оформлении на работу. Игнорирование этого требования может повлечь за собой наложение штрафных санкций .

Мы ранее информировали, что критически важные предприятия до 1 февраля 2026 смогут бронировать своих работников через портал «Действие» в три раза быстрее — срок обработки заявок сокращен до 24 часов .

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie