- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
«Мгновенная отмена бронирования»: в Минэкономики объяснили новые правила
Информация о якобы мгновенной отмене отсрочки для работников критически важных предприятий некорректна.
Министерство экономики Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения.
В ведомстве объяснили , что такая трактовка ошибочна.
Минэкономики подчеркивает, что базовый механизм бронирования не изменился.
Что остается без изменений:
отсрочка по-прежнему предоставляется работнику через предприятие, имеющее статус критически важного.
если предприятие теряет этот статус, бронирование его работников прекращается – эта норма действует с начала запуска системы бронирования и не является новшеством.
Новые правила, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий.
Что изменилось:
работников предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь можно бронировать сроком 45 календарных дней;
отменен 72-часовой срок на проверку списков работников, представленных на бронирование.
В министерстве объяснили, что эти изменения позволяют компаниям не терять специалистов во время формальных процедур и обеспечивать непрерывную работу.
Предприятия, которые отвечают установленным критериям, и дальше могут бронировать работников в обычном порядке.
Ранее сообщалось, что работодатели в Украине обязаны проверять наличие военно- учетных документов у граждан при оформлении на работу. Игнорирование этого требования может повлечь за собой наложение штрафных санкций .
Мы ранее информировали, что критически важные предприятия до 1 февраля 2026 смогут бронировать своих работников через портал «Действие» в три раза быстрее — срок обработки заявок сокращен до 24 часов .