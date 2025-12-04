В Украине разрешили бронировать военнообязанных даже в розыске: кто и как может "выйти из тени"

Заработали новые правила бронирования от мобилизации / © ТСН.ua

В Украине разрешили временное бронирование для работников критически важных предприятий в оборонной сфере, у которых есть проблемы с военно-учетными документами. Это касается даже тех мужчин, которые находятся в розыске.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Какой механизм бронирования

Механизм вступил в силу с сегодняшнего дня. Для нарушителей воинского учета предоставляется законный люфт — временное бронирование на 45 дней для решения всех несогласованностей в бумагах.

Таким образом государство пытается решить сразу две проблемы: обеспечить оборонные предприятия квалифицированными работниками и вывести мужчин из «тени».

Условия и масштабы «кадрового резерва»

Народный депутат Галина Янченко объяснила, что это временное бронирование имеет строгие ограничения.

«Каждый человек может получить такое временное бронирование только от оборонного предприятия и только раз в год«, — говорит она.

По ее словам, этот шаг открывает доступ к значительному кадровому резерву:

«По данным Генштаба — полтора миллиона мужчин — у которых есть проблемы с документами военно-учетными. Соответственно это такой кадровый резерв, который неиспользован», — объясняет Галина Янченко.

«Шанс» для нарушителей

Адвокат Лидия Карплюк считает, что закон выгоден для мужчин, которые имели проблемы с ТЦК.

«Возможно, не полностью, но частично проблема нехватки кадров может быть решена за счет этого закона. Для таких нарушителей правил воинского учета это классный шанс. И официально трудоустроиться, и за эти 45 дней решить свои вопросы с ТЦК», — говорит она.

