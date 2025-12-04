Демографический кризис в Украине

К 2051 году население Украины может уменьшиться до 25 миллионов. В прошлом году страна стала лидером по показателям смертности, а средняя продолжительность жизни мужчин составила всего 57,3 года.

Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации напомнили, что, по данным Института демографии НАНУ, население Украины, которое до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года составляло 42 миллиона, уже сократилось до менее чем 36 миллионов, включая несколько миллионов на территориях, захваченных Россией.

По оценкам экспертов, к 2051 году эта цифра снизится до 25 миллионов.

Согласно оценкам CIA World Factbook за 2024 год, страна имеет как самые высокие показатели смертности, так и самые низкие показатели рождаемости в мире: на каждое рождение приходится примерно три смерти.

По оценкам правительства, средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 65,2 года до войны до 57,3 года в 2024-м. Для женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.

В прошлом году украинское правительство стремилось предотвратить кризис, когда очертило демографическую стратегию до 2040 года.

В документе говорилось, что Украина столкнется с дефицитом 4,5 миллиона работников в течение следующего десятилетия. Среди секторов, которые больше всего будут нуждаться в рабочей силе — строительство, технологии и административные услуги.

Стратегия предусматривала сдерживание дальнейшей эмиграции и создание благоприятных условий для возвращения украинцев из-за рубежа. В частности, речь шла об улучшении жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечение иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся свободными.

Власти оценивают, что эти меры могут привести к росту населения до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждают, что к тому времени оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится.

Центр экономической стратегии, украинский аналитический центр, в марте заявил, что около 5,2 миллиона украинцев, которые выехали со времени вторжения, остаются за рубежом, преимущественно в европейских странах, включая Россию, Германию и Польшу.

Центр прогнозирует, что от 1,7 до 2,7 миллиона из этих людей останутся за границей, и к ним могут присоединиться сотни тысяч взрослых мужчин, которым сейчас запрещено выезжать из Украины, когда война закончится.

Независимые прогнозы вызывают тревогу: ожидается, что население Украины к 2100 году сократится до 9-23 миллионов человек, согласно прогнозам ООН, опубликованным в 2024 году.

Напомним, ранее демограф Александр Гладун рассказал, как долгосрочная война влияет на показатели рождаемости и миграции.