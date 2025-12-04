Россия диктует условия / © ТСН

Все надежды возлагались на поездку специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Однако ни одного прорыва в мирных переговорах не могло произойти с человеком, многократно становившимся на сторону России.

ПРО это пишет редактор международной политики Сэм Кайли для Independent

«Международная дипломатия поставлена с ног на голову: враги становятся „друзьями“, союзники получают угрозы, международное право растоптано. Или случайно или намеренно, но у Владимира Путина есть „полезный идиот“ во главе США», — говорится в материале.

Кремль празднует хаос

«Русская стратегическая доктрина, известная как „доктрина Герасимова“, определяет хаос в рядах противника фактической победой. По этим меркам Путин может вешать гирлянды в Кремле — он добился стратегического успеха, влияя на администрацию Трампа, которая выкручивается в попытках навязать Украине и Европе выгодные Москве решения», — отмечает Сэм Кайли.

Очередным шагом в этой линии, по его мнению, стала поездка Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву. Пятичасовые переговоры с Путиным завершились прямолинейным заявлением Кремля. Мол, «мы не приблизились к урегулированию кризиса в Украине».

Почему США ведут переговоры? Вопросы без ответа

Политолог отмечает, что НАТО позволило США возглавить переговоры, удивительно, если бы не одно обстоятельство: в Европе нет политика, готового вслух сказать очевидное: «Трамп — не посредник. Он даже не плохой посредник. Он на стороне России».

Уиткофф у многих вызвал удивление. В Кремле он ведет себя подобострастно, не делал заметок, вышел после переговоров переполненный увлечением русским руководителем.

Виткофф называл Путина «классным парнем», «честным» и «чрезвычайно умным».

Путин хочет вернуться к «тайному» соглашению

Кремль же отклонил актуальную версию плана перемирия, согласованную с Украиной и европейскими лидерами. Путин требует вернуться к варианту, который его посланник Кирилл Дмитриев обсуждал с Уиткоффом в секретном режиме.

Ранее стало известно, что Уиткофф лично инструктировал советника Путина Юрия Ушакова, как манипулировать Трампом. В записи, предположительно перехваченной разведкой, он объясняет, как «залезть в голову Трампа» и повлиять на визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

«Стов Бессмысленный» — так его называют европейские разведчики. В западных спецслужбах Уиткоффа считают бестолковым и опасным. Ранее его называли Steve Witless («Стив Безумный»), теперь — Dim Philby («Тупой Филби»), намекая, что он работает на врага, даже этого не понимая», — пишет политолог.

Тем не менее, Виткофф находится в центре важнейших дипломатических процессов планеты.

Европа готовится к худшему, а США играют по правилам Кремля.

Между тем, Польша мобилизует население, Франция и Германия срочно наращивают оборонные силы. Европа находится на грани красного уровня угрозы, напоминает эксперт.

«Между тем, администрация Трампа принимает требование Путина, по которому Украина должна отступить с нынешних позиций, а также не обещает Киеву новое оружие, грозится отключить Украине разведывательные данные, если она не согласится на условия РФ», — отметил политолог.

Трамп немного давит на Россию санкциями против покупателей ее нефти, но фактически отказывается вооружать Украину. В частности, он отозвал обещание передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, напоминает эксперт.

США не заинтересованы в обороне Украины

«Американский президент и Уиткофф, тесно связанные общей бизнес-империей, поэтому и стремятся к личной выгоде. Европа для них — абстракция, а Украина — тем более», — уверен политолог.

Единственный рычаг США по отношению к Киеву — это разведданные.

«Но Европа уже работает над тем, чтобы минимизировать зависимость от США», — добавляет он.

Европа должна взять переговоры в свои руки

Разрыв между Европой и США может вернуть демократическое мероприятие в роль настоящего лидера дипломатии. Как считает Кайли, это положит конец хаосу, который Россия так активно использует как оружие. Ведь, по словам самого Трампа, «Россия — это ваша проблема, не моя».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что так называемая «специальная военная операция» (СВО) не является началом войны, а наоборот — «попыткой ее закончить».