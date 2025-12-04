«Мир Трампа» для Украины: NYT выяснило, что скрывается за четырьмя пакетами, на которые поделили план

Дональд Трамп. / © Associated Press

Четыре пакета, на которые был разделен мирный план Трампа, включают вопросы суверенитета Украины, ограничение количества ВСУ в будущем и дальности ее ракет, экономическое сотрудничество и вопросы европейской безопасности.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что всего две недели назад президент Дональд Трамп установил для Украины крайний срок — День благодарения, 27 ноября, для заключения мирного договора с Россией. Теперь, отмечает NYT, кажется очевидным, что американскому лидеру придется ждать, «возможно, недели, возможно, после четвертой годовщины вторжения России в Украину в конце февраля».

Сегодня украинская делегация встретится с переговорщиками Трампа с надеждой на определенный прогресс. Но диктатор Владимир Путин снова дал понять, что не отступает от своих жестких требований, оставив американских посланников без прорыва после их пятичасовой встречи в Москве.

«Это ставит господина Трампа перед сложным, но обычным выбором. Будет ли он давить на Украину, чтобы она пошла на еще большие уступки, как он пытался сделать две недели назад, даже если это будет угрожать суверенитету страны? В конце концов, он откажется от своих намерений даже, если это будет означать признание поражения в попытке закончить войну, которую он обещал решить за 24 часа?», — отмечает издание.

NYT пишет, что встреча 2 декабря была шестой и самой длинной, проходившей между Виткоффом и Путиным в России в этом году. Впервые к ним присоединился советник и зять Трампа — Джерард Кушнер, сыгравший центральную роль в переговорах по прекращению огня в Газе в октябре и соглашений Авраама, нормализовавших отношения между Израилем и некоторыми арабскими странами в первый срок Трампа. Впрочем, по словам официальных лиц, переговоры по войне уже приобретают иную форму, чем соглашение о Газе, отражающее совершенно иной характер конфликта.

Украинский президент подчеркнул, что его помощники проинформируют европейских чиновников в Брюсселе о переговорах, "а также обсудят европейский компонент необходимой архитектуры безопасности". Он четко дал понять, что кроме переговоров по территории, целью Украины является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение включало в себя гарантии поддержки Запада для сдерживания нового российского вторжения в будущем.

«Но даже когда переговоры, казалось, должны были продолжиться, в Европе и Вашингтоне царил скептицизм по поводу шансов на то, что они завершатся соглашением», — говорится в статье.

Военная аналитика Defense Priorities Дженнифер Кавана убеждена, что Путин вряд ли пойдет на компромисс, учитывая его очевидную убежденность в том, что российское влияние на поле боя растет.

«Любое соглашение, которое положит конец войне, будет болезненным и несправедливым. Все еще кажется, что мы далеки от набора условий, которые отвечают минимально приемлемым критериям России и достаточно приемлемы для Украины, чтобы Соединенные Штаты могли убедить Киев принять их», — заявила она.

Напомним, диктатор РФ сообщил, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили разделить 27 пунктов «плана Трампа» на четыре пакета и предложить обсуждать их отдельно.

