«Мир Трампа» для України: NYT з’ясувало, що ховається за чотирма пакетами, на які поділили план

Дональд Трамп. / © Associated Press

Чотири пакети, на які було розділено «мирний план Трампа», включають питання суверенітету України, обмеження кількості ЗСУ у майбутньому та дальності ракет, економічну співпрацю та питання європейської безпеки.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що лише два тижні тому президент Дональд Трамп встановив для України крайній термін — День подяки, 27 листопада, для укладення мирного договору з Росією. Тепер, зауважує NYT, здається очевидним, що американському лідерові доведеться чекати, «можливо, тижні, можливо, після четвертої річниці вторгнення Росії до України наприкінці лютого».

Сьогодні українська делегація зустрінеться з переговорниками Трампа з надією на певний прогрес. Але диктатор Володимир Путін знову дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог, залишивши американських посланців без жодного прориву після їхньої п’ятигодинної зустрічі у Москві.

«Це ставить пана Трампа перед складним, але звичним вибором. Чи буде він тиснути на Україну, щоб вона пішла на ще більші поступки — як він намагався зробити два тижні тому — навіть якщо це загрожуватиме суверенітету країни? Чи врешті-решт він відмовиться від своїх намірів, навіть якщо це означатиме визнання поразки у спробі закінчити війну, яку він обіцяв завершити за 24 години?», — зауважує видання.

NYT пише, що зустріч 2 грудня була шостою і найдовшою, яка відбувалася між Віткоффом і Путіним в Росії цього року. Вперше до них приєднався радник та зять Трампа Джерард Кушнер, який відіграв центральну роль у переговорах щодо припинення вогню в Газі в жовтні та угод Авраама, які нормалізували відносини між Ізраїлем та деякими арабськими країнами під час першого терміну Трампа. Втім, за словами офіційних осіб, переговори щодо війни вже набувають іншої форми, ніж угода про Газу, що відображає зовсім інший характер конфлікту.

Український президент наголосив, що його помічники поінформують європейських чиновників у Брюсселі про переговори, «а також обговорять європейський компонент необхідної архітектури безпеки». Він чітко дав зрозуміти, що окрім переговорів щодо території, метою України є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода включала гарантії підтримки Заходу для стримування нового російського вторгнення в майбутньому.

«Але навіть коли переговори, здавалося, мали продовжитися, у Європі та Вашингтоні панував скептицизм щодо шансів на те, що вони завершаться угодою», — йдеться у статті.

Військова аналітикиня Defense Priorities Дженніфер Кавана переконана, що Путін навряд чи піде на компроміс, враховуючи його очевидну переконаність у тому, що російський вплив на полі бою зростає.

«Будь-яка угода, яка покладе край війні, буде болісною та несправедливою. Все ще здається, що ми далекі від набору умов, які відповідають мінімально прийнятним критеріям Росії та є достатньо прийнятними для України, щоб Сполучені Штати могли переконати Київ ухвалити їх», — заявила вона.

Нагадаємо, диктатор РФ повідомив, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер запропонували розділити 27 пунктів «плану Трампа» на чотири пакети та обговорювати їх окремо.

